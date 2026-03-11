Carlos Vela vuelve al LAFC, pero ahora como dueño: el mexicano se une al grupo propietario

GENERANDO AUDIO...

El mexicano Carlos Vela seguirá ligado a Los Angeles FC, el club angelino anunció que el exdelantero se integra oficialmente a su grupo propietario, iniciando una nueva etapa en la relación entre el futbolista y la institución donde se convirtió en leyenda.

La organización informó que el anuncio marca “un nuevo capítulo” en la historia de Vela con el equipo Black & Gold, consolidando su vínculo con la ciudad de Los Ángeles y con el proyecto deportivo que ayudó a construir desde su fundación.

El exjugador será presentado oficialmente como nuevo propietario durante una conferencia de prensa programada para el 14 de marzo en el Estadio BMO.

En un comunicado difundido por el club, Vela expresó su entusiasmo por seguir formando parte de la institución que marcó su carrera.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos”, declaró el mexicano.

El exdelantero aseguró que convertirse en propietario representa “un honor y una responsabilidad”, y afirmó que su objetivo será continuar apoyando al equipo, a los jugadores y a la afición mientras el club sigue construyendo su futuro.

Carlos Vela, el primer gran ídolo del LAFC

La historia de Vela con el LAFC comenzó incluso antes de que el equipo debutara en la MLS. El mexicano fue el primer jugador en la historia del club, firmando como Jugador Franquicia en agosto de 2017 para liderar el proyecto desde la temporada inaugural de 2018.

Durante seis temporadas con el conjunto angelino, el atacante se consolidó como el máximo referente en la historia del club. Disputó 152 partidos, anotó 78 goles y registró 42 asistencias, cifras que lo colocan como líder histórico del equipo en esas tres categorías.

Su campaña más memorable llegó en 2019, cuando firmó una temporada histórica en la Major League Soccer. Ese año marcó 34 goles, estableciendo un récord de anotaciones en una sola temporada de la liga y conquistando el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Además, Vela fue elegido cuatro veces al All-Star de la MLS y en tres ocasiones formó parte del Once Ideal de la liga, consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente del campeonato norteamericano.

Durante la etapa de Vela como jugador, el LAFC vivió el periodo más exitoso de su corta historia. El club conquistó la MLS Cup 2022, además de levantar el Supporters’ Shield en 2019 y 2022, premios que distinguen al mejor equipo de la temporada regular.

Bennett Rosenthal, propietario principal del LAFC, señaló que Vela encarnó desde el inicio los valores de excelencia, ambición y liderazgo que definen al equipo.

Por su parte, el copresidente y gerente general del club, John Thorrington, subrayó que el delantero mexicano fue clave para construir la identidad deportiva de la institución.

“Este club no sería lo que es hoy sin él. Ayudó a forjar nuestra identidad, nuestro estilo de juego y nuestra conexión con la ciudad”, afirmó.

Incluso tras su retiro, la presencia de Vela dentro del club se ha mantenido activa, el mexicano continúa como embajador Black & Gold, representando al equipo a nivel internacional y fortaleciendo la conexión con los aficionados.

En septiembre de 2025 también recibió un reconocimiento especial cuando fue incluido como el primer integrante del Anillo de Honor del LAFC, durante una ceremonia realizada antes de un partido en el Estadio BMO.

Originario de Cancún, Vela también tuvo una destacada trayectoria con la Selección Mexicana de Fútbol, con la que disputó 72 partidos internacionales y participó en las Copas del Mundo de 2010 FIFA World Cup y 2018 FIFA World Cup.

Antes de llegar a Los Ángeles, el delantero brilló en el futbol europeo con la Real Sociedad, luego de iniciar su carrera profesional con el Arsenal FC.

