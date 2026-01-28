Próximos partidos

El Madrid es sorprendido por el Benfica y tendrá que jugarse la vida en el playoff de la Champions League

| 16:13 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
El Madrid es sorprendido por el Benfica y tendrá que jugarse la vida en el playoff de la Champions League
El Real Madrid cae ante el Benfica | Reuters

En una noche de locura absoluta en el Estádio da Luz, el Benfica terminó imponiéndose por 4-2 al Real Madrid en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Lo que parecía una victoria amarga para los portugueses se convirtió en éxtasis total en el minuto 90+8Trubin, el portero ucraniano, marcó de cabeza el gol que coloca al Benfica en el Top 24 y les asegura seguir vivos en la competición. Por su parte, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa sufrió una derrota demoledora que los deja fuera del Top 8, condenándolos nuevamente al playoff por segundo año consecutivo. Un final de película que nadie pudo prever.

LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar:

El Barcelona golea al Copenhague y se mete de manera directa a los octavos de final de Champions League

Deportes

El Barcelona golea al Copenhague y se mete de manera directa a los octavos de final de Champions League

FIFA lanza canales de WhatsApp de ciudades anfitrionas del Mundial 2026: cómo registrarse, paso a paso

Deportes

FIFA lanza canales de WhatsApp de ciudades anfitrionas del Mundial 2026: cómo registrarse, paso a paso

¿Qué es el patinaje artístico, disciplina en la que competirá Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

Deportes

¿Qué es el patinaje artístico, disciplina en la que competirá Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?