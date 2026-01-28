¿Qué es el patinaje artístico, disciplina en la que competirá Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo representante del patinaje artístico. Foto: Getty Images

Elegancia, gracia, precisión y una enorme exigencia física se combinan en una de las disciplinas más vistosas y populares de los Juegos Olímpicos de Invierno. El patinaje artístico volverá a ser protagonista ahora en Milano Cortina 2026 y contará con representación mexicana gracias a Donovan Carrillo, quien buscará seguir haciendo historia para el deporte nacional.

El patinaje artístico es un deporte que se practica sobre hielo y que combina habilidades técnicas de alto nivel con interpretación artística, todo al ritmo de la música. Los patinadores realizan rutinas coreografiadas que incluyen saltos, giros, secuencias de pasos y elementos de enlace, evaluados tanto por su dificultad como por su ejecución.

A diferencia de otros deportes, en el patinaje artístico no solo importa la fuerza o la velocidad, sino también la expresión, la musicalidad y la conexión con el público.

Historia olímpica del patinaje artístico

El patinaje artístico es el deporte más antiguo dentro del programa olímpico de invierno, su debut ocurrió incluso antes de que existieran los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que fue parte de los Juegos Olímpicos de Verano en Londres 1908 y Amberes 1920.

Desde entonces, las pruebas individuales masculinas y femeninas, así como el patinaje por parejas, han estado presentes en todas las ediciones olímpicas de invierno. La danza sobre hielo se incorporó en 1976, mientras que la competencia por equipos debutó en Sochi 2014.

Disciplinas del patinaje artístico

Actualmente, el patinaje artístico olímpico se divide en cinco disciplinas:

Patinaje individual masculino

Patinaje individual femenino

Patinaje por parejas

Danza sobre hielo

Competencia por equipos

En Milano Cortina 2026, todas estas pruebas se disputarán en el Milano Ice Skating Arena.

¿Cómo se compite y cómo se califica?

En las pruebas individuales (masculina y femenina) y de parejas, los atletas realizan dos rutinas:

Programa corto: incluye elementos técnicos obligatorios, como tipos específicos de saltos, giros y secuencias de pasos.

Programa libre: permite mayor libertad creativa, aunque también exige una serie de elementos técnicos determinados.

Ambos programas se ejecutan con música elegida por los propios patinadores y su duración varía según la disciplina.

En el caso del patinaje por parejas, los atletas deben ejecutar elementos sincronizados como saltos paralelos, giros conjuntos y elevaciones, buscando la máxima coordinación. La danza sobre hielo, en cambio, se centra más en el ritmo, la interpretación y el trabajo de pies, y no incluye saltos ni elevaciones por encima de la cabeza.

Sistema de puntuación

Las competencias se califican mediante el Sistema Internacional de Juzgamiento (ISU). Un jurado técnico, compuesto por especialistas y un controlador técnico, determina los elementos realizados y su nivel de dificultad.

Además, un panel de nueve jueces evalúa la calidad de la ejecución y los componentes artísticos, como:

Interpretación musical

Transiciones

Coreografía

Presentación

Habilidad de patinaje

La suma de las puntuaciones del programa corto y el programa libre define la clasificación final

La competencia por equipos

La prueba por equipos se divide en una fase de clasificación y una final. Participan las 10 mejores naciones del mundo, según el ranking de la temporada. Cada país presenta un patinador masculino, uno femenino, una pareja y un equipo de danza sobre hielo, acumulando puntos para su selección.

Donovan Carrillo y el patinaje artístico mexicano

En Milano Cortina 2026, México tendrá presencia en el patinaje artístico con Donovan Carrillo, quien competirá en la prueba individual masculina. Carrillo ha sido un referente del patinaje mexicano a nivel internacional y busca consolidar su lugar entre la élite mundial en una disciplina históricamente dominada por países europeos y asiáticos.

Su participación no solo representa un logro personal, sino también un impulso para la visibilidad del patinaje artístico en México dentro del escenario olímpico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento