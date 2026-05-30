¡El PSG es bicampeón de la Champions League! El Arsenal no aguantó la presión de los penales

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Eberechi Eze y Gabriel Magalhães fallaron desde los 11 pasos en una tanda de penales dramática en la final de la Champions League

El PSG gana la Champions League | Claro Sports

El Paris Saint-Germain reafirmó su dominio en Europa al conquistar la UEFA Champions League 2026 tras vencer al Arsenal en una emocionante tanda de penales, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos disputados en el Puskás Aréna de Budapest. El conjunto inglés tomó ventaja muy temprano gracias a un gol de Kai Havertz al minuto cinco y logró contener durante gran parte del encuentro los ataques del equipo francés con una sólida actuación defensiva. Sin embargo, en la segunda mitad, Ousmane Dembélé igualó el marcador desde el punto penal tras una falta sobre Khvicha Kvaratskhelia, devolviendo la esperanza al vigente campeón.

La igualdad se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga, llevando la definición a los penales. En una serie llena de tensión, ambos equipos intercambiaron aciertos y errores hasta llegar a la muerte súbita, donde el Arsenal falló su disparo decisivo y permitió la celebración parisina. Con este triunfo, el PSG consiguió su segunda Champions League consecutiva bajo el mando de Luis Enrique, convirtiéndose en el primer bicampeón de la era moderna desde el dominio del Real Madrid. Mientras tanto, el Arsenal volvió a quedarse cerca de conquistar su primera Copa de Europa y deberá seguir esperando para alcanzar la gloria continental. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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