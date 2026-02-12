Próximos partidos

¡Emotivo! Lindsey Vonn comparte mensaje tras nueva cirugía por su fuerte caída en Milano Cortina

| 18:49 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Lindsey Vonn comparte mensaje conmovedor tras someterse a una nueva cirugía por su fuerte caída
Lindsey Vonn volvió a pasar por el quirófano tras la dramática caída que sufrió en el descenso del esquí alpino en Milano Cortina 2026, un accidente que puso fin abrupto a su participación olímpica. La leyenda estadounidense, de 41 años, fue sometida a una tercera cirugía en su pierna fracturada, apenas días después del impacto que frustró su ilusión de despedirse con una medalla.

La propia Vonn dio a conocer la noticia a través de redes sociales: “Hoy tuve mi tercera cirugía y fue exitosa”, escribió desde la cama del hospital, acompañando el mensaje con una fotografía. La esquiadora aseguró que el concepto de éxito ahora tiene un significado distinto, enfocada en su recuperación más que en el podio. También agradeció al personal médico, a su familia y al equipo de Estados Unidos por el respaldo recibido en uno de los momentos más duros de su carrera: “Agradecida a todo el increíble personal médico, amigos y familiares que han estado a mi lado, y al hermoso torrente de amor y apoyo de personas de todo el mundo. Además, felicidades a mis compañeros y a todos los atletas del equipo”.

