Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Milano Cortina 2026: fecha, hora y transmisión

Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

La delegación mexicana vive días clave en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con la participación de Sarah Schleper, Regina Martínez, quienes representan al país en esquí alpino y esquí de fondo, respectivamente.

Sus actuaciones generan expectativa y mantienen la atención de los aficionados que siguen la justa invernal desde México.

Sarah Schleper compite en el Super-G femenil

La experimentada esquiadora Sarah Schleper tendrá actividad este jueves 12 de febrero de 2026 en la prueba de Super-G femenil, programada para las 04:30 horas (tiempo del centro de México).

Schleper es una de las figuras más constantes del esquí alpino con representación mexicana en Juegos Olímpicos de Invierno. Su trayectoria incluye múltiples participaciones olímpicas, consolidándose como referente del deporte invernal nacional.

En Milano Cortina 2026 buscará una actuación sólida que reafirme su experiencia en una disciplina que exige técnica, velocidad y precisión en cada descenso.

La prueba podrá seguirse en México a través de Claro Sports.

Regina Martínez compite en esquí de fondo

Regina Martínez. Foto: Comité Olímpico Mexicano

Más tarde, también el 12 de febrero, será el turno de Regina Martínez, quien participará en la prueba de 10 kilómetros por intervalos en esquí de fondo, a las 06:00 horas (tiempo del centro de México).

La presencia de Martínez representa un paso importante para el deporte mexicano, ya que el esquí de fondo es una disciplina con poca tradición nacional en el ámbito olímpico. Su participación amplía la presencia de México en pruebas de nieve y refleja el crecimiento del interés por los deportes invernales.

Al igual que el Super-G, la competencia podrá verse en Claro Sports, con una cobertura en vivo.

Donovan Carrillo avanza a la final en patinaje artístico

Sigue a Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026 en Claro Sports | Foto: AFP

Por su parte, el patinador artístico Donovan Carrillo logró clasificarse a la final del patinaje artístico individual masculino tras su participación en el programa corto, asegurando un lugar entre los mejores competidores de la disciplina.

El mexicano competirá en el programa libre el viernes 13 de febrero de 2026, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), en una presentación que definirá las posiciones finales en la prueba.

Carrillo ya ha marcado un precedente para el patinaje artístico mexicano en anteriores ciclos olímpicos y su presencia en la final reafirma su constancia y evolución en el circuito internacional.

Su actuación genera gran expectativa, ya que buscará mejorar sus registros y cerrar con una presentación destacada en el hielo italiano.

La final también podrá seguirse a través de Claro Sports.

México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se celebran del 6 al 22 de febrero en distintas sedes de Italia, reuniendo a atletas de todo el mundo en disciplinas como esquí alpino, esquí de fondo, snowboard, patinaje artístico y hockey sobre hielo.

Con estas competencias, el país suma momentos importantes en la historia del olimpismo mexicano en deportes de invierno, manteniendo viva la representación nacional en una de las citas deportivas más exigentes del calendario mundial.

