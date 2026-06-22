Fallece Raúl Borja Navarrete, ex director general de Pumas

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Foto: UnoTV/Getty Images

Falleció el ex director general de Pumas, Raúl Borja Navarrete, informó el club este domingo a través de sus redes sociales con un mensaje de apoyo a la familia y amigos.

“El Club Universidad Nacional lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Ing. Raúl Borja Navarrete, quien fuera Director General de la institución de 1988 a 1997. Enviamos nuestras condolencias y deseamos pronta resignación a familiares y amigos”, publicó el conjunto auriazul.

El Club Universidad Nacional lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Ing. Raúl Borja Navarrete, quien fuera el Director General de la institución de 1988 a 1997, enviamos nuestras condolencias y le deseamos pronta resignación a familiares y amigos.



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¿Quién era Raúl Borja Navarrete?

Además del futbol, Borja Navarrete mantuvo una trayectoria vinculada al ámbito académico y profesional de la ingeniería. La Facultad de Ingeniería de la UNAM también lamentó su fallecimiento y lo describió como un destacado integrante del gremio de la ingeniería mexicana y universitario comprometido.

Dentro del deporte ocupó la vicepresidencia de Pumas y en 1998 asumió de manera interina la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, en sustitución de Juan José Leaño. Durante su etapa en el club universitario participó en decisiones relevantes para la proyección institucional del equipo.

Fuera del futbol, se desempeñó como consejero del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) y ocupó cargos en el sector empresarial y de infraestructura.

Familiares informaron que el homenaje se realizará este 21 de junio en la Sala 6 de la Casa Pedregal de la funeraria J. García López.

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