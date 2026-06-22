Resultados completos del Mundial 2026, hoy domingo 21 de junio

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Así va el Mundial. Foto: AFP

El Mundial 2026 vivió este domingo 21 de junio una jornada intensa en la fase de grupos, con resultados que comienzan a marcar el rumbo de la clasificación rumbo a los dieciseisavos de final. España fue una de las selecciones más destacadas del día tras conseguir una contundente victoria, mientras que en otros grupos se registraron empates que mantienen todo abierto.

¿Cuáles fueron los resultados del Mundial este 21 de junio?

España golea y toma ventaja en el Grupo H

¡APLANADORA ROJA EN ATLANTA!⚽️🔥



Con un gol histórico de Lamine, doblete de Oyarzabal y autogol de Hassan Altambakti, España goleó a su similar de Arabia Saudí en la J2 del Grupo H de este Mundial⚽️😌 pic.twitter.com/pfzahQCJRJ — Claro Sports (@ClaroSports) June 21, 2026

La selección española firmó una de las actuaciones más sólidas del torneo al golear 4-0 a Arabia Saudita, resultado que la coloca en la parte alta del Grupo H y la acerca a la siguiente fase.

El conjunto asiático, por su parte, sigue sin conocer la victoria en el certamen, lo que complica sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

Uruguay y Cabo Verde firman empate histórico en Miami

¡DOS EMPATES ANTE DOS CAMPEONES DEL MUNDO…URUGUAY Y ESPAÑA!🇨🇻🤩



Los Tiburones Azules volvieron a escribir una página dorada en su historia al rescatar un empate frente a Uruguay y sumar un resultado que mantiene vivo su sueño mundialista. pic.twitter.com/CtwdxmL8Jb — Claro Sports (@ClaroSports) June 22, 2026

En otro duelo del mismo sector, Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que dejó un momento histórico para la selección africana.

Cabo Verde sumó su primer punto en una Copa del Mundo, manteniendo vivo el grupo y dejando abierta la pelea por la clasificación, mientras que la escuadra sudamericana no logró consolidar su ventaja en el marcador.

Bélgica e Irán reparten puntos en un Grupo G cerrado

¡EN EL GRUPO G PARECE QUE ESTÁ PROHIBIDO GANAR!😅



Dos jornadas, tres partidos partidos… y ni una sola victoria. 😳 Bélgica partía como favorita, pero se topó con una selección iraní que volvió a mostrar carácter y una defensa infranqueable. pic.twitter.com/27UhbgvjlM — Claro Sports (@ClaroSports) June 21, 2026

En el Grupo G, Bélgica e Irán empataron 0-0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un partido intenso y muy disputado que terminó sin goles.

El conjunto belga incluso vio cómo le anulaban un tanto por fuera de lugar, en un duelo donde ambos equipos mostraron equilibrio y mantienen el grupo completamente parejo.

Nueva Zelanda y Egipto cierran la jornada

La actividad del Grupo G continúa con el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto en el BC Place de Vancouver, programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar su primera victoria del torneo para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

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