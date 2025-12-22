GENERANDO AUDIO...

FootyHeadlines filtró botines de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026. Foto| AFP

El portal “Footy Headlines” compartió los tenis dorados que Cristiano Ronaldo estrenaría en el Mundial 2026, en lo que apunta a ser uno de los lanzamientos principales de la marca Nike de cara a la próxima Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Las primeras imágenes filtradas muestran un diseño sobrio sin mayores texturas en color dorado, pensado para acompañar al astro lusitano rumbo al que será su última Copa del Mundo con Portugal.

Filtran tenis dorados para Cristiano Ronaldo

Las filtraciones apuntan a que se trata de una edición especial de los Nike Mercurial Superfly/Vapor inspirada en el mítico modelo Superfly 1 de 2009, uno de los tenis más icónicos que ha usado CR7 en su carrera.

Esta nueva versión recuperaría líneas y silueta retro, pero con una actualización moderna y un tratamiento premium en materiales y acabados.​

El color predominante de estos botines sería un dorado metálico. Así mismo acompañado por detalles en blanco y un Swoosh en contraste, una combinación que Nike ha utilizado antes para destacar momentos clave en la trayectoria de CR7.

En el talón y otras zonas del tenis se incluirían referencias directas al nombre y legado del futbolista, reforzando la idea de un modelo conmemorativo que celebra casi dos décadas de éxitos al máximo nivel.​

Diseño, tecnología y detalles

Uno de los aspectos más interesantes del modelo filtrado es el equilibrio entre estética clásica y rendimiento contemporáneo.

La parte superior mantendría un diseño cercano al Superfly original, con unasilueta estilizada y pensada para potenciar la velocidad.

Esta combinación permitiría conservar la esencia visual del modelo de 2009, pero con la tracción, estabilidad y capacidad de respuesta que exige el fútbol de alto rendimiento en 2026.

Según las filtraciones, la placa inferior mostraría un efecto cromado en tono oro metálico, reforzando el concepto de lujo y exclusividad alrededor del producto.​

Significado para Cristiano y el Mundial 2026

De confirmarse, estos tenis marcarían así el regreso de un calzado exclusivo para Cristiano Ronaldo, algo que, además, no se veía desde entonces, específicamente desde los modelos especiales que usó en su camino al Mundial de Qatar 2022.

Tras un periodo sin ediciones “de autor” para el portugués, Nike aprovecharía la vitrina del Mundial 2026. La marca lo volvería a situar como figura central de su línea Mercurial.​

Estos tenis dorados serían un tributo a su trayectoria. Según Claro Sports funcionarían como guiño a sus primeros años con la marca y, al mismo tiempo, como posible “despedida” del escenario mundialista.​​

Lanzamiento y expectativa entre aficionados

La filtración ha provocado una fuerte reacción en redes sociales. Aficionados y páginas especializadas han compartido imágenes y mockups del modelo dorado, muchos de ellos pidiendo a la marca que confirme cuanto antes el lanzamiento.

Comentarios como “tomen mi dinero” o “tenis a la altura de una leyenda” se han vuelto frecuentes entre aficionados. Pues ellos mismos comentan que ven en estos tenis una pieza de colección.​

De acuerdo con los reportes de Claro Sports, el lanzamiento de estos Nike dorados vinculados a CR7 estaría previsto para abril o mayo de 2026. Justo en la antesala del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta el momento, la marca de ropa deportiva no ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento de este producto ni ha confirmado su legitimidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.