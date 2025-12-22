GENERANDO AUDIO...

La plataforma aprobada para el Mundial 2026 | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

La FIFA cuenta con una plataforma de reventa para el Mundial 2026; sin embargo, esta práctica es ilegal en México, por lo que dicha herramienta se adaptó para que los usuarios mexicanos puedan intercambiar sus boletos, según aclaró este lunes César Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), ante la pregunta de Julio Sánchez, reportero de Unotv.com, en la Conferencia Matutina de este lunes.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum también recalcó que la venta de entradas para la próximo Copa del Mundo es privada, por lo que el Gobierno de México solo revisa la legalidad de la misma.

Profeco hace aclaración sobre intercambio de boletos para el Mundial 2026

La FIFA, entidad organizadora del Mundial 2026, cuenta con el “Mercado de Intercambio de la FIFA“, una herramienta adaptada a la legislación mexicana para la redistribución de boletos, según explicó el titular de la Profeco, institución que acompañó el diseño de dicha plataforma.

“Tanto en Canadá como en Estados Unidos la reventa es legal, no así en México, por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual. Entonces, lo que decidió FIFA con base en la legislación mexicana fue hacer esta plataforma de intercambio de boletos”. César Iván Escalante, titular de la Profeco

En este sentido, si un usuario compró boletos para un partido en particular y, tras la revelación del calendario oficial decidió que preferiría ir a otro juego, puede utilizar esta plataforma de intercambio para poder cambiar su entrada.

Cabe recordar que la venta de boletos avalada por la FIFA comenzó antes de que se diera a conocer qué partidos tendrían lugar en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en el resto de las sedes en Estados Unidos y Canadá.

César Iván Escalante también aclaró que dicho sitio es privado, por lo que la Profeco únicamente hace un acompañamiento para revisar que responda a la legislación nacional.

“Si hubiera alguna queja de algún consumidor en la utilización de esta plataforma o en la venta de boletos, nosotros apoyamos para defender a las personas consumidoras“, complementó el titular de la institución mexicana.

“La venta es privada”, insiste Claudia Sheinbaum

A través de su Conferencia Matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que la venta de boletos para el Mundial 2026 es un asunto que compete a la FIFA, así como a los responsables de los estadios sede de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“La venta de boletos es un asunto privado, no interviene el Gobierno. Solo interviene con Profeco para revisar que no haya algún abuso a las personas consumidoras, pero el Gobierno no vende los boletos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La Jefa del Ejecutivo también recalcó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró la exención de impuestos a la FIFA por un año.

En un comunicado, la dependencia federal aclaró que se llegó a un acuerdo para que las exenciones pactadas en 2018 concluyan en el ejercicio fiscal 2026.

¿Cómo funciona exactamente la plataforma de la FIFA para el Mundial 2026?

A través de sus canales oficiales, la FIFA explica que el Mercado de Reventa y el Mercado de Intercambio son los canales oficiales para revender o intercambiar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de forma oficial y segura.

Los usuarios pueden acceder a dichas plataformas a través de FIFA.com/tickets; sin embargo, el Mercado de Reventa está disponible para residentes en Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el mercado de Intercambio de la FIFA está disponible exclusivamente para residentes en México.

“Esta iniciativa busca protegerte contra operaciones de reventa o intercambio inválidas o no autorizadas, y está sujeta a las regulaciones federales y locales, así como a los términos y condiciones aplicables”. FIFA

Los usuarios han podido revender o intercambiar sus boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través del Mercado de Reventa o del Mercado de Intercambio de la FIFA a partir del pasado 2 de octubre.

Siempre que el consumidor haya comprado tus entradas en los canales oficiales de la FIFA, puede seguir los pasos a continuación para ponerlas a la venta en el Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA:

Visita FIFA.com/tickets Desplázate hacia abajo hasta la sección de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego haz clic en el botón “Explorar detalles” que se encuentra dentro de la tarjeta de “Boletos”. Una vez que estés dentro de la página del torneo, haz clic en el botón “Revender / Intercambiar ahora” dentro de la opción ‘‘Mercado’’. Serás redirigido a la página de inicio de sesión del Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, donde podrás iniciar sesión. Después de ingresar tus credenciales, recibirás un código de verificación en la dirección de correo electrónico con la que te registraste. Utiliza este código y haz clic en “INICIAR SESIÓN”. Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en “REVENDER / INTERCAMBIAR” en el menú en la parte superior de la página. Verás tus boletos listados. Haz clic en “Ver mi(s) boleto(s)” para el/los partido(s) que deseas enviar para reventa/intercambio. Después de marcar la casilla de los boletos que deseas revender/intercambiar, haz clic en “REVENDER / INTERCAMBIAR” en la parte inferior central de la pantalla. Aplica el precio al que deseas revender/intercambiar tu boleto. Repite el mismo proceso para cada boleto que desees revender/intercambiar. Marca la casilla que encontrarás al final de la página para aceptar los términos legales. Luego haz clic en el botón “ENVIAR PARA REVENTA / INTERCAMBIO” para publicar tu(s) boleto(s) en el Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA.

Finalmente, la FIFA aclara: “La posibilidad de revender tus boletos para la Copa Mundial 2026 no está garantizada, ya que estará condicionada a la demanda de otros usuarios”.

