Futbol o boxeo, partido de futbol termina en impactante agresión

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Large group of athletes having a fight o sports match.

Un jugador de futbol de una escuela secundaria de Dakota del Sur golpeó a puño cerrado repetidamente a su oponente en la cara tras una jugada el viernes, lo que provocó peticiones para que se le prohibiera jugar de por vida.

El incidente en plena cancha entre Jaxson Bergman, de Rapid City Central, y Kyle Soost, de Brookings, ocurrió justo antes del descanso del partido, cuando ambos luchaban por el balón.

🥊 ¿Futbol o boxeo?

💥 En Dakota del Sur, dos institutos de secundaria disputaban un partido que acabó con esta impactante agresión

🎥 @MattKerneypic.twitter.com/9M07or1nZj — Pável Fernández (@PavelFdez) August 16, 2026

En el video se observa como Bergman empujó a Soost al suelo después de que este se le adelantara y, en lugar de perseguir el balón, lo atacó.

Bergman le dio una patada en la nuca y luego cinco puñetazos directos al rostro. Inmediatamente después el cuerpo técnico intervino para detener al jugador de futbol.

Sin embargo, Caylon Peters, compañero de Soost, intervino y respondió a la agresión con varios puñetazos a Bergman.

Finalmente, tanto el árbitro, los entrenadores, así como los propios jugadores evitaron que la agresión siguiera escalando en pleno partido.

Incluso, un entrenador acompañó a Bergman fuera del campo, aunque el jugador no regresó al partido, que fue suspendido durante 10 minutos, informó Matt Kerney, un reportero estadounidense.

Hasta el momento, se desconoce si las lesiones de los jugadores requirieron atención médica u hospitalaria.

Las reacciones luego de que jugador de futbol golpeara en la cara a su oponente

Luego de que el video se hiciera viral, muchos usuarios de las redes sociales exigieron que Bergman sea sancionado de por vida y no pueda volver a jugar futbol.

“Que lo expulsen de por vida y que intervenga la policía”, escribió un comentarista. “Este chico necesita un tiempo en una caja para reflexionar sobre su vida”.

“Ese chico de la camiseta blanca no debería volver a jugar nunca más en su escuela”, dijo otro. “Qué perdedor”, escribieron los internautas.

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