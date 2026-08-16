Isaac del Toro sufre una caída en la Clásica de Hamburgo 2026 y Paul Magnier se lleva el triunfo

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Isaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates, en la Clásica de Hamburgo 2026. Getty

Isaac del Toro sufrió una caída en la Clásica de Hamburgo 2026, por lo que tuvo que detenerse para recibir asistencia. El incidente terminó por dejarlo fuera de la pelea por la victoria, que quedó en manos del francés Paul Magnier, quien se impuso con autoridad al esprint.

Según reportes, el mexicano se cayó tras engancharse con una bolsa de otro equipo. El percance ocurrió a unos 100 kilómetros de la meta.

¡NOOOO, ISAAC DEL TORO TUVO UNA CAÍDA! 😰🚴‍♂️



El mexicano sufrió una caída durante la Cyclassics Hamburg y quedó momentáneamente rezagado del grupo. Un momento de tensión que obligó a Del Toro a recuperar terreno en plena carrera. 🇲🇽💥 pic.twitter.com/uVTRXHP6Po — Claro Sports (@ClaroSports) August 16, 2026

La caída no fue el único problema para Isaac del Toro. A 71.8 kilómetros de la meta, tuvo que cambiar de bicicleta antes de continuar la persecución.

¡DÍA COMPLICADO PARA ISAAC DEL TORO! 😰🚴‍♂️



El mexicano tuvo que cambiar de bicicleta durante la La Clásica de Hamburgo, sumando otro contratiempo a una jornada que se le ha puesto cuesta arriba. 😓 pic.twitter.com/VzZQfmdGiP — Claro Sports (@ClaroSports) August 16, 2026

Tercero del último Tour de Francia, el mexicano entró en meta en la posición 43, a seis segundos del ganador.

Por su parte, Paul Magnier cruzó primero con un registro de 4:17:55, mientras Mike Teunissen y Laurence Pithie completaron el podio. El resultado significó el triunfo número 31 de la carrera del francés.

La carrera tuvo desde el inicio una fuga de seis corredores formada por Filip Maciejuk, Benjamin Thomas, Niklas Behrens, Leo Van Belle, Jonas Rutsch y Dries De Pooter.

Clasificación de la Clásica de Hamburgo, top 10

Paul Magnier (FRA/Soudal Quick-Step) Mike Theunissen (NED/XDS Astana Team) Laurence Pithie (NZL/Red Bull – BORA – hansgrohe) Paul Penhoët (FRA/Groupama – FDJ United) Henri Uhlig (GER/Alpecin – Premier Tech) Milan Fretin (ITA/Cofidis) Noah Hobbs (GBR/EF Education – EasyPost) Soren Waerenskjold (NOR/Uno-X Mobility) Huub Artz (NED/Lotto Intermarché) Arnaud De Lie (BEL/Lotto Intermarché)

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