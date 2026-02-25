Gianni Infantino confía que el Mundial se realice sin problemas en México

GENERANDO AUDIO...

Gianni Infantino asegura que el Mundial en México está sin problemas | Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló en conferencia de prensa en Colombia sobre diversos temas relevantes para el fútbol mundial, incluyendo las preocupaciones por la seguridad en México antes de los próximos partidos de repechaje y la fase de grupos del Mundial 2026.

Sobre la situación en México, luego de los momentos de violencia que se vivieron el fin de semana en el país, el presidente de la FIFA aseguró que tiene confianza en las autoridades para garantizar la seguridad durante la máxima justa mundialista.

“En primer lugar, por supuesto, estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días. Pero quiero decir desde el principio que tenemos total confianza en México, en su presidenta Sheinbaum, y en las autoridades, y estamos convencidos de que todo se va a desarrollar de la mejor manera posible. Tenemos partidos en un mes en México, en los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el Estadio Azteca. México es un gran país, es un país de fútbol. Como en todos los países del mundo, pasan cosas. No vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas. Por eso tenemos estados, policías y autoridades que asegurarán el orden y la seguridad. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: