Portugal evaluará condiciones de seguridad para juego amistoso ante México en el Estadio Azteca

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) informó que mantiene un seguimiento permanente sobre la situación de seguridad en México, debido a los recientes acontecimientos generados por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de cara al partido amistoso frente a la Selección Mexicana, programado para el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.

En un comunicado oficial, el organismo portugués señaló que “acompaña de forma permanente y atenta la delicada situación que se vive actualmente en México”, en el contexto del compromiso agendado para finales de marzo.

La federación explicó que, desde el primer momento, se sintió honrada por la invitación para participar en la reapertura del emblemático inmueble, actualmente en la fase final de sus obras de remodelación.

El partido no sólo tiene relevancia deportiva, sino también institucional, al tratarse de un evento que marcaría una nueva etapa del estadio rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La FPF también reconoció la expectativa que genera este compromiso. “La FPF vive igualmente con expectativa la realización de este encuentro, por su simbolismo e importancia en el ámbito de la preparación de la Selección Nacional, reconociendo el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa”, destacó el comunicado.

Sin embargo, la federación portuguesa advirtió que la evolución reciente de los acontecimientos en México exige prudencia. “La evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF”, puntualizó el organismo.

Esta valoración incluye todos los aspectos relacionados con el viaje, estancia y seguridad de jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo.

En ese sentido, el comunicado deja claro que el Gobierno portugués tendrá un papel determinante. “En este marco, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y determinantes para el seguimiento de la situación”, subrayó la FPF.

Cualquier resolución dependerá de una monitorización permanente y de la coordinación estrecha con las autoridades lusas.

Asimismo, la decisión final no se tomará de manera unilateral, la federación explicó que actuará “en articulación estrecha con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol”, organismo con el que mantiene “excelentes relaciones institucionales y contactos regulares”.

Esta cooperación entre ambas federaciones será clave para definir si existen las condiciones adecuadas para que el partido se dispute según lo previsto.

La FPF fue enfática al señalar que la seguridad será el criterio rector en todo momento. “La seguridad de jugadores, equipo técnico, staff y aficionados constituye nuestra prioridad absoluta, siendo ese el criterio orientador de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la realización del juego”, concluyó el organismo.

¿Cuándo es el partido entre México y Portugal?

El encuentro amistoso está programado para el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca, inmueble que se encuentra en la etapa final de su proceso de remodelación.

El partido forma parte de la preparación de ambas selecciones nacionales rumbo al Mundial de 2026 y ha sido presentado como un evento de alto valor simbólico por tratarse de la reapertura de uno de los estadios más representativos del futbol internacional.

