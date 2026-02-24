Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación tras denuncia presentada en 2023

GENERANDO AUDIO...

Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación. Foto: AFP

El futbolista hispano-marroquí, Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, será juzgado por presunta violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven de 24 años, la jueza instructora del caso consideró que existen elementos suficientes para que el jugador enfrente un juicio.

Tras conocerse la decisión, Hakimi publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que una acusación “basta para justificar un juicio” aun cuando, afirma, la ha impugnado y sostiene que es falsa. También señaló que espera “con calma” el proceso para que “la verdad salga a la luz públicamente”.

¿Qué se sabe de la acusación contra Achraf Hakimi?

De acuerdo con la investigación, la joven acudió a una comisaría en Nogent-sur-Marne, en la región parisina, donde declaró haber sido violada en el domicilio del futbolista en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París.

Según su testimonio, ambos habían contactado previamente a través de Instagram y ella se trasladó a la vivienda en un vehículo VTC solicitado por el propio jugador, la denunciante afirmó que Hakimi la besó y realizó tocamientos sin su consentimiento antes de la presunta agresión.

En marzo de 2023, el futbolista fue imputado por violación y quedó bajo control judicial, con prohibición de contactar a la denunciante, aunque permaneció en libertad y continuó su actividad profesional.

La Fiscalía solicitó en agosto pasado que el caso fuera llevado a juicio, y la magistrada concluyó que existen “cargos suficientes”, al considerar que pudo haber habido “coacción moral para lograr actos de penetración”.

¿Qué dice la defensa de Achraf Hakimi?

Hakimi ha negado los hechos desde el inicio y su defensa, encabezada por la abogada Fanny Colin, anunció que recurrirá la decisión.

Según declaraciones recogidas por Le Monde, la defensa sostiene que la acusación se basa únicamente en el testimonio de la denunciante y afirma que esta rechazó someterse a pruebas médicas y periciales adicionales. En caso de que el recurso no prospere, el futbolista será procesado en una fecha aún por determinar.

Achraf Hakimi, nacido en Madrid, España, y formado en la cantera del Real Madrid, es una de las figuras de la selección de Marruecos.

Antes de llegar al Paris Saint-Germain en 2021, militó en el Borussia Dortmund y en el Inter de Milán. En el club parisino ocupa actualmente el cargo de segundo capitán.

