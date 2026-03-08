Gignac se convierte en el héroe de Tigres al darle la victoria en el Clásico Regio

GENERANDO AUDIO...

Gignac, la figura del Clásico Regio | Imago7

El Clásico Regio pasó de ser un partido para el olvido a vivir una épica historia, luego de que Tigres se quedó con la victoria de 1-0 sobre Monterrey en el Volcán, en duelo correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde André-Pierre Gignac fue la figura al marcar el único tanto en la recta final del compromiso.

El francés ingresó de cambio en la parte complementaria, siendo el responsable de guiar a los suyos a la senda del triunfo, por lo que fue ovacionado por la afición y sus propios compañeros, quienes lo levantaron en brazos para enaltecer su historia dentro del club.

