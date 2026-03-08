Próximos partidos

Gignac se convierte en el héroe de Tigres al darle la victoria en el Clásico Regio

| 23:26 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Gignac, la figura del Clásico Regio | Imago7

El Clásico Regio pasó de ser un partido para el olvido a vivir una épica historia, luego de que Tigres se quedó con la victoria de 1-0 sobre Monterrey en el Volcán, en duelo correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde André-Pierre Gignac fue la figura al marcar el único tanto en la recta final del compromiso.

El francés ingresó de cambio en la parte complementaria, siendo el responsable de guiar a los suyos a la senda del triunfo, por lo que fue ovacionado por la afición y sus propios compañeros, quienes lo levantaron en brazos para enaltecer su historia dentro del club.

Lee la crónica completa aquí…

TE PUEDE INTERESAR:

Jean Pierre Arroyo sufre fuerte lesión durante encuentro del Independiente del Valle y Mushuc Runa en Ecuador

Deportes

Jean Pierre Arroyo sufre fuerte lesión durante encuentro del Independiente del Valle y Mushuc Runa en Ecuador

¡Máquina imparable! Cruz Azul golea al Atlético de San Luis y sigue de líder

Deportes

¡Máquina imparable! Cruz Azul golea al Atlético de San Luis y sigue de líder

Yareli Acevedo gana su segunda medalla en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026

Deportes

Yareli Acevedo gana su segunda medalla en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026

Barcelona doma a los Leones del Athletic Club y se mantiene en la cima de LaLiga

Deportes

Barcelona doma a los Leones del Athletic Club y se mantiene en la cima de LaLiga