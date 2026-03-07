Yareli Acevedo gana su segunda medalla en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026

GENERANDO AUDIO...

Un logro para Yareli Acevedo en ciclismo de pista | Foto: CONADE (@conadeoficial)

La ciclista mexicana Yareli Acevedo sumó un nuevo logro dentro de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Perth, Australia, la pedalista capitalina logró una actuación histórica al conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación y, apenas unas horas después, asegurar el bronce en la modalidad de madison.

Una victoria estratégica en la prueba de eliminación

En una final cardiaca, la mexicana se midió ante potencias mundiales como la noruega Anita Yvonne Stenberg y Sze Wing Lee, de Hong Kong.

La definición del certamen se concentró en un duelo directo entre Acevedo y Stenberg, las dos grandes favoritas al podio.

Durante el desarrollo de la competencia, Yareli supo administrar su energía manteniéndose a la estela de la noruega. Fue en los metros finales donde la mexicana lanzó un ataque contundente y un sprint de alta precisión que le permitió cruzar la meta en el primer puesto.

A pesar de una pequeña confusión técnica en las últimas vueltas, la actual campeona mundial de la prueba por puntos logró sobreponerse para colgarse la presea dorada.

Éxito compartido en la prueba madison

La cosecha de metales para la delegación nacional continuó durante la madrugada del sábado. Acevedo unió esfuerzos con la experimentada Sofía Arreola para disputar la prueba madison, una de las disciplinas olímpicas más exigentes debido a su alto nivel de coordinación y resistencia.

La dupla mexicana logró subir al podio tras obtener la medalla de bronce, reafirmando la química que ya habían mostrado anteriormente al ganar el oro en el Panamericano de Chile.

En esta ocasión, el podio fue liderado por las japonesas Maho Kakita y Tsuyaka Uchino, seguidas por la dupla australiana que se quedó con la plata. Este resultado es vital, ya que otorga puntos fundamentales para el ranking internacional.

Camino firme hacia Los Ángeles 2028

Este inicio de temporada internacional confirma el excelente momento físico y mental de la ciclista mexicana. Tras haber dominado el Panamericano de Santiago de Chile con cinco medallas, Yareli Acevedo enfoca su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con el respaldo de instituciones como la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, la atleta cerrará su participación en Australia con la prueba de ómnium, antes de continuar con la serie de Copas del Mundo programadas para este año. Su consistencia en el podio la mantiene como una de las máximas promesas del ciclismo de pista a nivel global.

