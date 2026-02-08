Hunter Hess, él es el esquiador estadounidense al que Donald Trump llamó “perdedor”

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Hunter Hess y por qué Donald Trump está furioso? | Fotos: AFP

Hunter Hess, esquiador estadounidense, representa a Estados Unidos (EE.UU.) en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026; sin embargo, mostró su inconformidad con la gestión de Donald Trump, por lo que el presidente lo llamó “perdedor” este domingo.

Bajo el lema de “¡Hagamos a América grande otra vez!“, el mandatario estadounidense arremetió contra el deportista que se dijo con sentimientos encontrados por representar a su país en el contexto político actual.

¿Quién es Hunter Hess?

Hunter Hess, miembro del equipo de halfpipe de Stifel U.S. Freeski Team, es uno de los atletas más prometedores del circuito, de acuerdo con US Ski and Snowboard.

Creció en Oregón, donde dedicó su tiempo a perfeccionar su pasión por el esquí en Mt. Bachelor, desarrollando sus habilidades con la Fundación de Educación Deportiva de Mt. Bachelor.

Hess ha subido al podio de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones y al de los X Games en dos. En su tiempo libre, es probable encontrar a Hess corriendo, practicando surf y esforzándose cada día para mejorar.

Le encanta un halfpipe bien preparado y pasar el día esquiando con amigos. También le encantan los perros.

Además de la competición de freeski, Hunter colabora con su compañero de equipo y mejor amigo, Alex Hall, en la creación de MAGMA, una serie de películas que siguen a los esquiadores por todo el mundo, mostrando sus habilidades en diferentes terrenos y mucho más.

MAGMA se ha convertido en una popular serie de películas dentro de la comunidad del freeski, y muchas de ellas cuentan con la participación de atletas internacionales, compañeros del Stifel U.S. Freeski Team y otros.

El impacto de Hunter Hess en el deporte

Desde que se unió al equipo estadounidense de halfpipe de esquí estilo libre en 2017, Hess ha ganado dos medallas de bronce consecutivas en los X Games en 2024 y 2025, y cuenta con varios podios en la Copa del Mundo, incluyendo segundos puestos en Mammoth Mountain y Copper Mountain, según el Team USA.

También se ha clasificado consistentemente entre los 10 mejores en numerosas competiciones internacionales. Su estilo en el halfpipe se caracteriza por la precisión técnica, la creatividad en la elección de trucos y las habilidades naturales que desarrolló esquiando en el terreno único de Mt. Bachelor.

Donald Trump arremente contra el joven atleta: ¿qué pasó?

El presidente Donald Trump tildó este domingo de “auténtico perdedor” a Hunter Hess, quien dijo tener sentimientos encontrados sobre representar a su país en el actual contexto de tensión política y social.

Hess fue preguntado el miércoles por sus sentimientos sobre representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 dada la situación en el país norteamericano, a lo que respondió:

“Es evidente que están pasando muchas cosas de las que no soy el mayor fan, y creo que mucha gente tampoco (…) El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que está pasando en Estados Unidos”. Hunter Hess

El atleta, de 27 años, dijo que “representar a Estados Unidos en este momento produce sentimientos encontrados”.

Donald Trump se pronunció sobre los comentarios de Hess en un mensaje en su plataforma Truth Social, mostrando de nuevo su tendencia a atacar a quienes no lo apoyan.

“Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno”. Donald Trump

“Si ese es el caso, no debería haber hecho las pruebas para el equipo, y es una pena que esté en él. Es muy difícil animar a alguien así“, dijo el republicano.

Las repercusiones de las tensiones políticas en Estados Unidos se han extendido hasta los Juegos, inaugurados el pasado viernes.

El vicepresidente JD Vance fue abucheado en la ceremonia de apertura de los Juegos de Italia, donde también surgieron críticas por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acompañando al equipo estadounidense.

