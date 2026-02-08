¿Qué dicen las apuestas en el Super Bowl 2026? Seahawks vs Patriots, quiénes son los favoritos
El día del Super Bowl LX llegó y una de las preguntas que se hacen los fans es qué equipo llega como favorito al llamado “Superdomingo”. ¿Patriots de Nueva Inglaterra o Seahawks de Seattle? Las casas de apuestas ya tienen a su “caballo ganador” y todo indicaría que no habrá un siete veces campeón de la NFL.
Cabe destacar que las herramientas de inteligencia artificial (IA) también tienen un claro favorito para el juego de este domingo a las 17:30 horas (tiempo del Centro de México) y coinciden con las principales casas de apuestas mexicanas.
¿Seahawks o Patriots? Este es el favorito a ganar el Super Bowl LX
Codere y Caliente, dos de las principales casas de apuestas en México, muestran los siguientes momios a unas horas de que comience el Super Bowl LX:
- Seattle Seahawks: -239
- New England Patriots: +200
El signo negativo suele indicar cuál es el favorito en las apuestas, lo cual indica que los Seahawks de Seattle son los claros favoritos para salir del Levi’s Staium de California como los nuevos campeones de la NFL.
Otras apuestas extrañas para el Super Bowl 2026
La casa de apuestas Codere ofrece los siguientes momios para algunas de las situaciones que podrían presentarse en el show de medio tiempo que estará a cargo de Bad Bunny:
- Primera canción interpretada por Bad Bunny
- Tití Me Preguntó: +120
- BAILE INOLVIDABLE: +225
- Mónaco: +300
- ALAMBRE PURO: +330
- La Mudanza: +400
- NUEVA YOL: +600
- DTmF: +700
- Chambea: +700
- Me Porto Bonito: +900
- I Like It: +1400
- Efecto: +1400
- LO QUE LE PASÓ A HAWAII: +1400
- Veo: +1400
- Diles: +1700
- El Apagón: +1700
- ACHO PR: +1700
- Después de la Playa: +1700
- La Romana: +1700
- Dakiti: +2200
- La Santa: +2200
- K-pop: +2200
- La Canción: +2200
- Booker T: +2200
- Kemba Walker: +2200
- Safaera: +2200
- Where She Goes: +2200
- MIA: +2200
- Ojitos Lindos: +2200
- Última canción interpretada por Bad Bunny
- DTmF: +190
- EoO: +200
- La Mudanza: +350
- CAFe CON RON: +550
- LO QUE LE PASO HAWAIi: +700
- Where she goes: +750
- BAILE INoLVIDABLE: +900
- UN PREVIEW: +1000
- El Apagón: +1100
- Titi Me Pregunto: +1200
- Mónaco: +1300
- NO ME QUIERO CASAR: +1300
- Callaita: +1800
- PITORRO DE COCO: +2400
- NUEVAYoL: +2400
- KLOuFRENS: +2400
- VOY A LLeVARTE PA PR: +2600
- Diles: +2800
- I Like It: +2800
- Efecto: +2900
- Me Porto Bonito: +3000
- ALAMBRE PuA: +3400
- Después de la Playa: +3400
- 35: +3400
- ¿Cuántas canciones se reproducirán durante el espectáculo del medio tiempo?
- Altas 11.5: -121
- Bajas 11.5: -121
- Duración de la interpretación del himno nacional por Charlie Puth
- Altas 119.5 segundos: -121
- Bajas 119.5 segundos: -121
Por su parte, Caliente también ofrece apuestas con situaciones insólitas que podrían suscitarse el próximo 8 de febrero en el show de medio tiempo:
- Tipo de sombrero que usará Bad Bunny durante la primera canción
- Sombrero de paja / Pava Hat (Straw Hat): +120
- Gorra de béisbol: +175
- Sin sombrero: +350
- Gorro tipo aviador: +700
- Gorro tipo beanie: +700
- Visera: +750
- Sombrero vaquero: +850
- Sombrero tipo bucket: +1600
- Casco de futbol americano: +1800
- ¿Habrá un invitado especial durante el show de medio tiempo?
- Cardi B: -304
- J Balvin: -167
- Jennifer Lopez: -121
- Ricky Martin: -121
- Karol G: +100
- Jhayco: +150
- Daddy Yankee: +180
- Rosalía: +225
- Dua Lipa: +250
- Marc Anthony: +300
- Shakira: +333
- Rauw Alejandro: +350
- Grupo Frontera: +700
- Maluma: +700
- HUNTR/X (Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo): +700
- Ozuna: +900
- Travis Scott: +900
- Becky G: +1000
- Drake: +1000
- Young Miko: +1200
- Residente: +1200
- Pitbull: +1200
- Tainy: +1600
- Julieta Venegas: +2000
- The Weeknd: +2200
- Taylor Swift: +4000
- Justin Bieber: +4000
- ¿Bad Bunny interpretará una canción inédita?
- No: -250
- Sí: +170
- Bad Bunny viste un vestido o falda
- Sí: +320
- No: -556
- Total de espectadores a nivel mundial del show de medio tiempo
- Más de 135.5 millones: -125
- Menos de 135.5 millones: -112
En términos que competen a las acciones dentro del emparrillado, Codere también ofrece algunas apuestas insólitas para el Super Bowl LX:
- ¿Algún jugador será expulsado por lanzar un puñetazo o pelear?
- No: -834
- Sí: +425
- ¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo?
- Sí: +300
- No: -500
Caliente también ofrece algunas apuestas locas, incluyendo si podría irse la luz en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl del 8 de febrero:
- ¿Se irá la luz durante el Super Bowl?
- Sí: +650
- No: -2000
- ¿Qué color de Gatorade será derramado sobre el entrenador ganador?
- Naranja: +225
- Amarillo / Verde: +250
- Azul: +250
- Morado: +700
- Agua o transparente: +1000
- Rojo o Rosa: +1100
- No se derramará Gatorade: +2500
Los favoritos de la IA para el Super Bowl LX
ChatGPT, IA de Opena AI da como ganador a los Seahawks de Seattle, argumentando que las casas de apuestas tienen a los Seahawks como favoritos con alrededor de -4.5 puntos y -225 en la línea de dinero.
“Seattle terminó la temporada con un gran récord (14–3) y viene con un impulso fuerte en playoffs, incluyendo victorias dominantes en la NFC. New England ha sido sorpresa en llegar hasta aquí, y aunque tiene un histórico franquicia, es underdog según las líneas actuales”.ChatGPT
Por otro lado, aseguró que el marcador más probable es de 27-23 a favor de los Seahawks de Seattle, augurando un encuentro parejo en California.
Finalmente, ChatGPT pronostica que Sam Darnold, quarterback de Seattle, podría ser el máximo favorito a terminar el “Superdomingo” como el MVP de la tarde.
Gemini, chatbot de Google, también tiene como favorito a los Seahawks tras mostrar un equilibrio impresionante, siendo la defensa número uno de la liga y contando con un Sam Darnold en el mejor momento de su carrera.
“Sin embargo, nunca se puede descartar a estos Patriots de Mike Vrabel, que vienen de silenciar a Denver en una final de conferencia gélida y defensiva”, de acuerdo con Gemini.
Esta inteligencia artificial aseguró que Seattle se impondrá por marcador de 27-20, dando a Patriots tres puntos menos que ChatGPT.
También piensa que Sam Darnold podría ser el MVP del Super Bowl si capitaliza el talento de sus receptores; sin embargo, también destacó que, si el partido es de corte defensivo, el jugador más valioso podría ser Devon Whiterspoon.
