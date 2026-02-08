Super Bowl LX: hora, equipos, show de Bad Bunny y detalles clave del partido

GENERANDO AUDIO...

¡Es hoy! Patriots y Seahawks, por la supremacía en el Super Bowl LX | Foto: AFP

El Super Bowl LX es la máxima fiesta de la NFL y finalmente tendrá lugar este domingo 8 de febrero en California. Los Patriots de Nueva Inglaterra se verán las caras contra los Seahawks de Seattle en una reedición del épico encuentro de hace 11 años, cuando Tom Brady ganó uno de sus siete anillos.

Uno de los aspectos que más ha destacado en torno al llamado “Superdomingo” es el show de medio tiempo, a cargo de Bad Bunny, que ha generado polémica por sus posturas en contra del presidente Donald Trump y el ICE.

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks se jugará este domingo 8 de febrero de 2026 a las 17:30 horas (tiempo de la Ciudad de México), ya que el partido inicia a las 18:30 (hora del Este de Estados Unidos).

El encuentro se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, y contará con todos los eventos tradicionales previos, incluyendo el himno nacional y espectáculos de entretenimiento antes del kickoff, con Green Day y otros invitados.

Equipos que se disputarán el anillo del Super Bowl

El Super Bowl LX promete ser uno de los duelos más atractivos de los últimos años, New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan nuevamente en el partido más importante de la NFL.

Drake Maye y Sam Darnold tomarán el lugar de Tom Brady y Russell Wilson, quienes se enfrentaron en la edición 49 de la final de la NFL con un marcador de 28-24 a favor de los Patriots de Nueva Inglaterra.

En esta ocasión, ambos equipos terminaron la temporada con marca de 14-3; sin embargo, Seattle es favorito en las casas de apuestas y para la inteligencia artificial (IA).

Seattle Seahawks, los favoritos de la IA en este Super Bowl

De acuerdo con diversos modelos de simulación y análisis predictivo, los Seattle Seahawks parten como favoritos para levantar el trofeo Vince Lombardi.

Los algoritmos, que analizan miles de escenarios a partir de estadísticas avanzadas, rendimiento reciente, eficiencia ofensiva y defensiva, así como tendencias en playoffs, otorgan a Seattle una probabilidad de victoria ligeramente superior, que ronda entre el 55 y 65 por ciento.

Uno de los factores clave es el equilibrio del equipo, los Seahawks han mostrado una ofensiva consistente, capaz de generar jugadas explosivas sin depender de un solo jugador, además de una defensa que ha sido especialmente efectiva en momentos de alta presión, los modelos destacan su capacidad para provocar pérdidas de balón y limitar las oportunidades del rival en zona roja.

Otro punto que juega a favor de Seattle es su rendimiento en partidos cerrados, según las simulaciones, los Seahawks tienen mejores probabilidades de imponerse en escenarios de marcador apretado, especialmente cuando el juego se define en el último cuarto.

Bad Bunny, el latino en el show del medio tiempo

En esta ocasión, Bad Bunny hará historia al presentar el primer espectáculo íntegramente en español en el escenario más grande de la NFL.

El artista puertorriqueño llega en su mejor momento: el pasado domingo 1 de febrero, Bad Bunny conquistó seis premios Grammy, incluyendo “Álbum del Año” y “Canción del Año”.

Estos triunfos han disparado la expectativa de los fanáticos sobre el nivel del espectáculo que el “Conejo Malo” ofrecerá a millones de espectadores, propios y extraños al emparrillado.

Dependiendo del trámite de los dos primeros cuartos del partido entre Patriotas y Seahawks, el show de Bad Bunny podría dar comienzo entre las 19:00 y las 19:30 horas (CDMX).

Cabe destacar que, producto de las críticas del puertorriqueño a las medidas migratorias de Donald Trump, la agrupación conservadora estadounidense Turning Point USA organizó un medio tiempo alternativo.

Datos clave del Super Bowl XL

En el marco del Super Bowl XL, la agencia francesa AFP ofreció una serie de datos clave sobre el juego más importante de la temporada de la NFL:

5: los jugadores de Patriots y Seahawks que conforman la mayor representación latina en este duelo.

7: el récord de títulos de Super Bowl que pueden alcanzar los Patriots en caso de victoria.

44.7: el total de puntos que subirán al marcador entre ambos equipos según los analistas de la NFL, que dan como ligeros favoritos a los Seahawks.

6 mil 200: precio medio en dólares que se pedía por una entrada en el Levi’s Stadium en la semana previa al partido.

90 mil: el número de visitantes que se espera que reciba el área de la Bahía de San Francisco para disfrutar del Super Bowl.

8 millones: costo en dólares de la mayoría de los anuncios, de 30 segundos, que se emitirán durante la retransmisión televisiva, aunque algunos alcanzarán por primera vez los 10 millones.

26 millones: el número de estadounidenses que planean no trabajar el día después del Super Bowl, según la compañía de recursos humanos UKG, que prevé un costo de 5.200 millones de dólares en pérdida de productividad.

50 millones: la cantidad en dólares que se estima que Apple paga a la NFL cada año por patrocinar el espectáculo del medio tiempo.

127 millones: los estadounidenses que siguieron por televisión el triunfo de los Eagles ante los Chiefs en el pasado Super Bowl, la mayor audiencia en la historia del juego y de cualquier retransmisión en el gigante norteamericano.

500 millones: el impacto económico en dólares que el gobierno de California espera del Super Bowl para el área de San Francisco.

Mil 480 millones: el número de alitas de pollo que los estadounidenses consumirán en el Super Bowl, unos 10 millones más que en 2025, de acuerdo con las proyecciones del National Chicken Council.

Mil 760 millones: el volumen de dólares que se moverá en apuestas alrededor de este Super Bowl, más de un 20% superior al del año pasado, según la American Gaming Association (AGA).

20 mil 200 millones: el monto total en dólares que los estadounidenses gastarán en comida, bebida, ropa y otros productos relacionados con el Super Bowl, según la federación nacional de comercio minorista (NRF).

Si los Patriots de Nueva Inglaterra ganan el Super Bowl LX, se convertirá en la franquicia más ganadora de la historia en solitario, con siete trofeos Vince Lombardi.

