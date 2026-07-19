Isaac del Toro recupera el Maillot blanco en la Etapa 15 del Tour de Francia y se mete al podio

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Isaac del Toro se encuentra en la tercera posición del Tour de Francia | Reuters

Isaac del Toro alcanzó el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras completar una exigente etapa 15 con final en el Plateau de Solaison. El mexicano resistió más de 4,000 metros de desnivel, superó una caída y terminó tercero en la jornada, detrás de Remco Evenepoel y Tadej Pogačar, resultado que también le permitió recuperar el maillot blanco de los jóvenes.

La etapa estuvo marcada por el abandono de Jonas Vingegaard, quien cayó a unos 20 kilómetros de la meta. Del Toro también se vio involucrado, pero regresó al grupo de favoritos y cerró junto a los líderes. Pogačar conserva el maillot amarillo, Evenepoel es segundo y el ciclista de Ensenada ocupa el tercer puesto, a 5 minutos y 58 segundos del líder.

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