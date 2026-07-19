Jorge Campos sorprende a Vozinha con un regalo tras el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Campos y Vozinha se reúnen en evento de la FIFA. Fotos: Getty

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 dejó una de las grandes revelaciones del torneo: Vozinha. Tras convertirse en figura de su selección, el guardameta africano recibió un reconocimiento especial de Jorge Campos, quien le regaló una de sus emblemáticas playeras durante un encuentro en Nueva York.

El emotivo momento ocurrió en los días previos a la final entre España y Argentina, donde ambos coincidieron en un evento de la FIFA junto a otras leyendas del futbol. Las imágenes del intercambio de camisetas rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Jorge Campos regala una playera a Vozinha tras el Mundial 2026

Vozinha fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 al liderar la histórica actuación de Cabo Verde, selección que alcanzó los dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo antes de ser eliminada por Argentina, vigente campeona.

Tras concluir su participación, el arquero se reunió con Jorge Campos, quien cumplió la promesa de obsequiarle una de sus tradicionales camisetas multicolor.

Antes de entregársela, el exportero mexicano escribió un mensaje en la parte posterior del jersey: “Para mi amigo. El mejor portero 2026”. Además, aseguró que el arquero africano fue “el mejor portero del Mundial”.

En respuesta, Vozinha agradeció el gesto con un mensaje publicado en redes sociales: “Un fuerte abrazo para la leyenda Jorge Campos”.

El encuentro entre leyendas se volvió viral

Durante el evento organizado por la FIFA en Nueva York, Jorge Campos también convivió con figuras como Cafu, René Higuita, Luis Hernández “El Matador” y el presidente del organismo, Gianni Infantino.

En uno de los videos compartidos por el exguardameta mexicano, se observa el ambiente de camaradería entre las leyendas del futbol. Posteriormente, Campos presentó a Vozinha con René Higuita y, al finalizar el encuentro, ambos realizaron el tradicional intercambio de camisetas.

Las publicaciones generaron miles de reacciones en redes sociales, donde aficionados destacaron el reconocimiento de Jorge Campos hacia Vozinha, considerado una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 por sus actuaciones con Cabo Verde.

El intercambio se convirtió en una de las imágenes más emotivas del torneo, reflejando el respeto entre dos generaciones de porteros que dejaron huella dentro y fuera de la cancha.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.