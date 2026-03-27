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Jamaica sufre pero sigue con vida en el repechaje rumbo al Mundial

| 23:11 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Jamaica se impone a Nueva Caledonia | Reuters

La selección de Jamaica se impuso por 1-0 a Nueva Caledonia en el repechaje mundialista, resultado que le permite avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentará a República del Congo por un lugar en la Copa del Mundo.

El encuentro comenzó con intentos de ambos equipos, aunque fue Nueva Caledonia quien generó la primera aproximación con un disparo de Fulgini que se fue desviado. Jamaica respondió con presión alta y jugadas a balón parado, buscando generar peligro desde los primeros minutos.

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