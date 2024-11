Foto: Cuartoscuro//ilustrativa

El exfutbolista José Saturnino Cardozo demostró su talento una vez más, pero ahora fuera de las canchas de futbol. Y es que, en un video que circula en redes sociales, se observa como logró hacer un “hoyo en uno” mientras jugaba golf en Guadalajara, este jueves.

Pero, por si fuera poco, el director técnico paraguayo se ganó una camioneta de lujo Porsche como recompensa por su increíble hazaña.

¿Cómo fue el “hoyo en uno” de José Saturnino Cardozo?

En el video que él mismo publicó en internet, se puede ver a Cardozo listo para tirar en el campo del Atlas Country Club, mientras todos se encuentran en absoluto silencio. De pronto el crack del futbol hace su saque el cual se ve que recorre el terreno hasta embocar en el green.

Incluso, en un acercamiento a las imágenes, se puede ver como la bola cae directo en el green y rebota, volviendo a insertarse en él hoyo.

Esto provocó la reacción de todos los asistentes quienes estallaron de emoción y felicitaron a Cardozo, quien incluso parece sorprendido por su tiro, ya que, sólo se limita a sonreír y recibir los abrazos y felicitaciones de sus acompañantes.

Llama la atención como, en un momento del video, se ve y escucha decir a Cardozo que no esperaba realizar el “hoyo en uno” que cometió. De hecho, al ser cuestionado si ya antes había hecho un “hole in one” el asegura que no.

“Te acuerdas que yo te dije ‘aquí nunca le pego bien aquí’, siempre me voy al agua y no por ahí'”, contó Cardozo a sus acompañantes quienes seguían emocionados por el tiro del exfutbolista.

La increíble hazaña del futbolista le hizo merecedor de una camioneta de lujo Porsche color azul, ya que, era el premio que recibiría el golfista que anotara un “hoyo en uno” en el torneo Akron Experience que se llevó a cabo en el Atlas Country Club de Guadalajara, Jalisco este jueves 31 de octubre.