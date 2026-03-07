Konnan, leyenda de la Triple A, estaría delicado de salud; habría sufrido amputación de pierna

GENERANDO AUDIO...

Konnan, leyenda de la Triple A. Foto: Getty

El luchador Konnan, figura histórica de Triple A, enfrenta una situación de salud delicada, de acuerdo con los reportes de medios especializados. Según lo mencionado, Carlos Santiago Espada, de 62 años, sufrió la amputación de una pierna y permanece bajo atención médica en San Diego, Estados Unidos.

El gladiador ha enfrentado problemas de salud desde hace tiempo, situación que ha complicado su estado físico en los últimos meses. Asimismo, por el mismo motivo, Konnan estaría ausente de distintos eventos de la WWE.

Hasta ahora no se han dado más detalles oficiales sobre su estado clínico ni sobre el proceso de recuperación que podría enfrentar.

Hugo Savinovich, narrador de lucha libre, aseguró que Konnan se encuentra bien

Por medio de un video en Facebook, en la página Lucha Libre Online, Hugo Savinovich, narrador de lucha libre y ex luchador, aseguró que Konnan se encuentra bien.

Savinovich mencionó que mantuvo reciente comunicación con Konnan, quien aseguró estar bien de salud. Sin embargo, el narrador solicitó una oración por él y su familia.

¿Quién es Konnan, leyenda de la Triple A?

Nacido en Cuba, se consolidó en la década de los 90 como uno de los luchadores más populares, siendo clave en la internacionalización de figuras mexicanas hacia Estados Unidos, específicamente para la World Championship Wrestling (WCW). En dicha empresa, Konnan consiguió ser campeón cuatro ocasiones:

Un campeonato de los Estados Unidos

Dos títulos en pareja

Un título de televisión

En la Triple A, Konnan ha figurado en tres etapas, dentro de las cuales consiguió coronarse como campeón de peso pesado y de parejas, junto a Cibernético. Además, el cubano, también de ascendencia puertorriqueña, ingresó al salón de la fama de AAA en 2025.

Si bien de momento no hay un reporte oficial sobre su estado de salud, a raíz de los años en el ring, Konnan ha sufrido varias complicaciones de salud, dentro de las que se encuentran un trasplante de riñón y una operación de cadera.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.