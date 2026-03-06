Lo más destacado de la victoria de México ante Gran Bretaña en su debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026

GENERANDO AUDIO...

México vence 8-2 a Gran Bretaña. Foto: Getty Images

La selección de México arrancó con victoria su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 8-2 a Gran Bretaña en el inicio de la actividad del Grupo B disputado en Houston este viernes 6 de marzo.

La novena dirigida por Benjamín Gil resolvió el encuentro en las últimas entradas tras un duelo que durante buena parte del juego se mantuvo cerrado.

El partido comenzó con cautela por parte de ambos equipos, en la primera entrada, Gran Bretaña logró colocar corredores en primera y tercera tras sencillos de Harry Ford y BJ Murray, pero el abridor mexicano Javier Assad salió del problema cuando Matt Koperniak elevó al jardín izquierdo para el tercer out. Del otro lado, el pitcher británico Jack Anderson también logró colgar el cero inicial pese a permitir un sencillo de Jonathan Aranda.

México abrió el marcador en la segunda entrada gracias a un cuadrangular de Nacho Álvarez Jr.. El infielder mexicano conectó el batazo por el jardín derecho en cuenta llena para poner el 1-0 en la pizarra. A partir de ese momento, el duelo se convirtió en un enfrentamiento dominado por el pitcheo, con Assad trabajando con solidez y la ofensiva mexicana sin poder ampliar la ventaja durante varias entradas.

El abridor mexicano mantuvo controlado al lineup británico durante tres episodios completos, retirando incluso en orden la tercera entrada, más tarde dejó el juego tras cuatro innings y 51 lanzamientos, luego de permitir un pasaporte en la cuarta entrada antes de que el relevo tomara su lugar. Gran Bretaña tuvo otra oportunidad importante en la quinta entrada cuando colocó nuevamente corredores en las esquinas, pero la defensiva mexicana evitó el empate.

La igualdad llegó finalmente en la sexta entrada, Harry Ford conectó un cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo ante el relevo mexicano para empatar el encuentro 1-1, momentos después, Gran Bretaña estuvo cerca de tomar la ventaja cuando Matt Koperniak intentó anotar desde segunda tras un hit, pero un tiro preciso desde el jardín de Randy Arozarena permitió ponerlo out en el plato y mantener el empate.

El encuentro se mantuvo igualado hasta la octava entrada, cuando México retomó el control. Con dos corredores en base y dos outs, Jonathan Aranda conectó un home run de tres carreras que cambió por completo el rumbo del juego y puso la pizarra 4-1 a favor de la novena mexicana.

En la novena entrada, México terminó por asegurar la victoria con un rally ofensivo, un hit de Alek Thomas impulsó dos carreras para ampliar la ventaja a 6-1, y posteriormente la ofensiva volvió a responder con más anotaciones, incluyendo un imparable productor de Arozarena y otro batazo de Joey Ortiz que llevó el marcador hasta 8-1.

Para cerrar el encuentro, el manager Benjamín Gil envió a la lomita al cerrador de Seattle Mariners, Andrés Muñoz. El relevista permitió dos imparables consecutivos que derivaron en la segunda carrera británica, pero finalmente consiguió el último out con un elevado al jardín derecho para sellar el triunfo mexicano 8-2.

Con este resultado, México inicia con victoria su camino en el Clásico Mundial de Béisbol y toma impulso dentro del Grupo B, en espera de su siguiente compromiso dentro del torneo.

Partidos de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Domingo 8 de marzo

Brasil vs México 18:00 horas

Estadio: Daikin Park, Houston, Texas

Lunes 9 de marzo

México vs Estados Unidos 18:00 horas

Estadio: Daikin Park, Houston, Texas

Miércoles 11 de marzo

Italia vs México 17:00 horas

Estadio: Daikin Park, Houston, Texas

Los duelos corresponden a la fase de grupos, si México avanza, entraría en los cuartos de final que son el 13 y 14 de marzo, semifinales el 15 y 16 de marzo y la final el 17 de marzo en Miami.

