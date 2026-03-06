Arly Velásquez representa a México en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

El esquiador mexicano Arly Velásquez representó a México durante la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 este viernes 6 de marzo marcando así el inicio oficial de una nueva participación del atleta tricolor en la máxima justa del deporte adaptado invernal.

Durante la ceremonia inaugural, el representante mexicano apareció con el uniforme nacional junto con las mascotas de la justa, Tina y Milo.

Con esta participación Arly vivirá su quinta edición paralímpica, luego de haber competido previamente en Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

Representación latinoamericana en Milano Cortina

La delegación latinoamericana también tuvo su momento en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026, donde atletas de la región desfilaron ante miles de espectadores en el estadio, marcando el inicio oficial de la justa que se celebra del 6 al 15 de marzo.

Aunque las delegaciones de América Latina son reducidas, su presencia refleja el crecimiento y la consolidación de los deportes invernales paralímpicos en la región.

Argentina

La primera delegación latinoamericana en aparecer fue la de Argentina, encabezada por Enrique Plantey y Nicolás Lima durante el desfile inaugural. Ambos atletas competirán en para esquí alpino y para esquí de fondo, respectivamente, mientras que Omar Lorenzo completa el equipo y hará su debut paralímpico en las pruebas de para esquí de fondo y parabiatlón.

Plantey llega a Milano Cortina 2026 como el miembro más experimentado de la delegación; el atleta de 46 años, originario de Neuquén, disputa sus cuartos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Su mejor resultado lo consiguió en Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde terminó cuarto en slalom gigante dentro de la categoría sentado, uno de los logros más destacados para Argentina en esta disciplina.

Por su parte, Lima, nacido en Ushuaia, participa en sus segundos Juegos Paralímpicos, luego de haber competido en la edición anterior en para esquí de fondo. Mientras tanto, Lorenzo, también originario de Tierra del Fuego, vive un momento especial al debutar en la máxima cita paralímpica, con la meta de sumar experiencia en las pruebas de esquí de fondo y biatlón.

Chile

La delegación de Chile también estuvo representada en la ceremonia, el atleta Nicolás Bisquertt Hudson no estuvo físicamente en Verona para el desfile, pero sí apareció en las pantallas del estadio durante la presentación de su país.

Bisquertt competirá en las cinco pruebas de para esquí alpino en la modalidad sentado y afrontará su tercera participación paralímpica. Después de firmar actuaciones históricas para Chile en ediciones anteriores, el deportista llega a esta competencia con el objetivo de acercarse al podio.

El Salvador

La participación de El Salvador representa un momento histórico, ya que el país compite por primera vez en unos Juegos de Invierno, ya sean Olímpicos o Paralímpicos.

La delegación está conformada por David Chávez y Jonathan Arias, quienes participarán en para esquí de fondo dentro de las categorías LW10 y LW10.5, respectivamente. Con su presencia en Milano Cortina 2026, ambos atletas abren un nuevo capítulo para el desarrollo del deporte salvadoreño en las competencias de invierno.

¿Quién es Arly Velásquez?

Originario de Cancún, Quintana Roo, Velásquez tuvo su primer acercamiento al deporte en el ciclismo de montaña, disciplina que practicó durante su adolescencia cuando se mudó a la Ciudad de México. Sin embargo, su vida cambió de forma radical el 29 de septiembre de 2001, cuando sufrió un grave accidente mientras practicaba downhill que le provocó una lesión en la médula espinal.

Tras el accidente, el camino hacia el deporte de alto rendimiento parecía haberse cerrado para siempre; con el paso de los años Velásquez encontró una nueva oportunidad en el esquí adaptado, específicamente en la modalidad de monoesquí, que permite a atletas con discapacidad competir en pruebas de esquí alpino utilizando un asiento montado sobre un solo esquí.

El momento que cambió su rumbo llegó durante un viaje a Canadá a finales de 2008, mientras observaba a los esquiadores en las montañas, recordó que el atleta mexicano Armando Ruiz, quien había sido el único paralímpico de invierno del país hasta ese momento, le había mostrado anteriormente su monoesquí.

Decidido a intentarlo, Velásquez tomó su primera clase de esquí adaptado el 1 de enero de 2009, en medio de temperaturas extremas que alcanzaban los –22 grados centígrados. A pesar del frío y de las dificultades iniciales, aquella experiencia lo reconectó con la montaña.

“Para mí la montaña es una de mis mayores maestras en la vida. Después del accidente era cuestión de tiempo para volver de una manera diferente, y la forma que encontré fue el monoesquí”, señaló en una entrevista a Olympics.

Apenas 14 meses después de comenzar a practicar este deporte, el mexicano logró clasificar a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Vancouver 2010, iniciando así una carrera internacional que lo ha llevado a competir en las principales competencias del esquí adaptado.

Para la edición de Milano Cortina 2026, Velásquez competirá en pruebas de esquí alpino adaptado, con la intención de mejorar sus resultados en el escenario paralímpico y seguir consolidándose como uno de los pioneros del deporte invernal paralímpico en México.

