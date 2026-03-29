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¿La casa de la selección? El Estadio Azteca se ‘le voltea’ al Tricolor
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En términos generales, la reinauguración del Estadio Azteca fue una fiesta total. No obstante, si el análisis rompe una primera capa, aparecen argumentos como los abucheos, el tan famoso grito y el apoyo al rival que permiten abrir la siguiente pregunta: ¿Es el Estadio Ciudad de México una verdadera fortaleza para el Tricolor o, en su defecto, es su más grande enemigo? Lee la nota completa aquí.