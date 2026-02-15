La Hormiga y las Chivas vencen al América en el Clásico Nacional

GENERANDO AUDIO...

El Clásico Nacional volvió a teñirse de rojiblanco. Chivas se impuso 1-0 al América en un duelo intenso, de ritmo alto y cargado de tensión desde el silbatazo inicial. El Rebaño tomó la iniciativa desde los primeros minutos y fue el equipo que generó mayor peligro en la primera mitad, obligando a los azulcremas a replegarse y resistir los embates tapatíos.

Las oportunidades comenzaron a llegar temprano. Efraín Álvarez avisó con un disparo que rozó el ángulo y Armando González estuvo cerca con un remate que exigió al arquero. América respondió con llegadas de Víctor Dávila y Henry Martín, pero el partido se mantenía equilibrado hasta que apareció la jugada que cambió la historia del encuentro.

Al minuto 41 llegó el único gol de la noche. Tras un tiro de esquina, Diego Campillo peinó el balón dentro del área y Armando González apareció a quemarropa para definir con la izquierda y vencer a Luis Ángel Malagón. El tanto desató la euforia rojiblanca y obligó al América a modificar su planteamiento para buscar la reacción en la segunda mitad.

El complemento fue de resistencia y tensión. América adelantó líneas y generó presión constante con remates de Kevin Álvarez, Érick Sánchez y Henry Martín, pero se topó con una defensa sólida y un Guadalajara ordenado que supo sufrir. Entre faltas, tarjetas y minutos de añadido cargados de dramatismo, Chivas resistió hasta el silbatazo final para quedarse con un triunfo de orgullo en el Clásico Nacional.

