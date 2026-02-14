Stefon Diggs, receptor estrella de los Patriots, se declara inocente de cargos de agresión en su contra

GENERANDO AUDIO...

El hecho ocurrió en diciembre pasado. Foto: AFP

Stefon Diggs, estrella de los New England Patriots, se declaró inocente este viernes de los cargos de agresión derivados de un presunto altercado en diciembre con una empleada de su personal.

Menos de una semana después de jugar con los Patriots en su derrota del Super Bowl ante los Seattle Seahawks, el veterano receptor abierto compareció ante el tribunal en Dedham, Massachusetts, donde su abogado afirmó estar seguro de que Diggs sería “completamente exonerado”.

¿Qué se sabe de los cargos en contra de Stefon Diggs?

Diggs, de 32 años, enfrenta cargos por estrangulamiento o asfixia, un delito grave, y un cargo menor de agresión con lesiones contra una chef privada, según la fiscalía.

Quedó en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal el 1 de abril.

“Confiamos en que, tras la revisión de los hechos y las pruebas en este caso, será completamente exonerado“, declaró el abogado Mitchell Schuster a la prensa a las afueras del tribunal, donde la lectura de cargos de Diggs duró menos de cinco minutos.

Un informe del Departamento de Policía de Dedham indica que la presunta víctima acudió a una comisaría el 16 de diciembre para denunciar el incidente que, según ella, se debió a una disputa salarial.

Declaró a la policía que Stefon Diggs la golpeó en la cara e intentó estrangularla “usando el codo alrededor de su cuello“, según el informe.

Cuando se presentaron los cargos el 30 de diciembre, el abogado defensor David Meier declaró que Diggs negaba “categóricamente estas acusaciones”.

