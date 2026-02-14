Bruna Moura: del accidente que casi la mata a competir en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

La atleta enfrentó distintas adversidades. Foto: Reutres

Bruna Moura, esquiadora de fondo brasileña, fue una de las atletas que recibieron y abrazaron a Regina Martínez, primera mexicana en competir oficialmente en la prueba de 10 km del cross country, al cruzar la meta el pasado 12 de febrero.

En el marco de este gesto, se recuerda la historia de la deportista carioca, quien enfrentó golpes físicos y emocionales que podrían haber terminado con su carrera, pero su determinación la llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, cumpliendo un sueño que parecía imposible.

La tragedia que casi lo cambió todo

En 2022, Moura había logrado clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing, pero contrajo COVID-19 apenas un día después de confirmar su cupo. La cuarentena de 10 días le impidió entrenar antes de su debut y puso su participación en riesgo.

Aun así, cuando logró salir del aislamiento, tuvo que trasladarse desde los Alpes de Baviera hasta Múnich.

Durante ese viaje en una camioneta, sufrió un accidente automovilístico que la golpeó con fuerza: ocho fracturas, daños en pulmones, abdomen y hombros, y la muerte de su conductor en el choque.

Moura sobrevivió milagrosamente, pero su participación en Beijing 2022 quedó cancelada.

Un proceso de recuperación de hierro

Bruna Moura no se rindió. Pasó 18 meses en fisioterapia y apoyo psicológico para superar el trauma físico y emocional.

En 2023 regresó a la competencia en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Planica, Eslovenia, aun con dolor en el pie, demostrando su fortaleza y compromiso con el esquí.

Justo cuando planeaba retomar la nieve en 2024, contrajo toxoplasmosis, lo que le provocó pérdida parcial de visión y la obligó a saltarse la temporada 2023-2024.

La muerte de un amigo cercano añadió un desafío emocional más a su regreso, que se produjo en noviembre de 2024, más de un año y medio después del accidente.

Perseverancia y preparación para Milano Cortina 2026

Desde su retorno, Moura compitió semana tras semana en senderos europeos y participó en el Campeonato Mundial de 2025 en Trondheim, Noruega, enfrentando cada obstáculo con paciencia y disciplina.

Su entrenadora, la biatleta olímpica letona Baiba Bendika, la aconsejó: “Simplemente confía en el proceso”, y Moura siguió ese mantra a cada paso.

El pase olímpico de Beijing 2022 permanece como un recuerdo de su estatus ganado, aunque nunca lo utilizó.

“Pekín 2022 es un sueño amargo, ¡Cortina 2026 es nuestra!”, escribió en sus redes sociales, reflejando su impulso y su pasión por representar a Brasil.

La oportunidad de la redención

Milano Cortina 2026 representa mucho más que una competencia para ella, las pruebas de esquí de fondo se disputan a apenas 90 kilómetros del lugar donde casi perdió la vida en 2022, en Obervintl, Tirol del Sur. Para Moura, competir en esta edición es redimir años de dificultades y vivir su sueño olímpico.

“No sé cómo será todo en 2030, cuando los Alpes franceses alberguen los Juegos de Invierno. Así que debo llegar a 2026”, admitió la esquiadora brasileña.

Cada paso en las pistas italianas simboliza el triunfo sobre la adversidad y el compromiso con su destino: convertirse en una atleta olímpica que inspira a todos a nunca rendirse.

