Liga MX tras 9 fechas: Cruz Azul se mantiene líder, Pumas pierde invicto ante Toluca y América no levanta

Cruz Azul se mantiene líder de Liga MX tras jornada 9. Foto: Getty

Terminó la jornada número 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Cruz Azul se mantuvo como el líder de la tabla general. Por su parte, Santos Laguna sigue quedándose en el fondo de la clasificación.

Durante la novena fecha del torneo de la Liga MX se anotaron 30 goles. Además, se mostraron dos tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 9 del Clausura 2026

Pachuca retoma el camino y derrotó a Necaxa

En condición de local, los Tuzos derrotaron 2 por 1 al Necaxa, retomando así el camino del triunfo y posicionándose en lugares de liguilla directa.

Cruz Azul se mantuvo en el liderato tras derrotar a Santos

Ante el peor equipo del Clausura 2026, Cruz Azul sumó tres puntos más luego de vencer 2-1 al Santos Laguna. Los anotadores celestes fueron Jeremy Márquez y José Paradela; por los locales descontó Ezequiel Bullaude.

San Luis goleó al Mazatlán

Con un marcador de 4 por 1, el Atlético de San Luis goleó al Mazatlán con un doblete incluido del campeón de goleo de la Liga MX, Joao Pedro.

Toluca le quitó el invicto a Pumas

En un gran partido entre invictos, el bicampeón actual derrotó 3 por 2 a Pumas en el Olímpico Universitario. Los goles del Toluca fueron de Jesús Angulo, Diego Zaragoza y Paulinho; por los auriazules marcaron Robert Morales y Álvaro Angulo.

Puebla sorprendió y venció a Tigres

En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla sorprendió y venció 3 por 1 a los Tigres. Las anotaciones fueron cortesía de Emiliano Gómez, Edgar Guerra y Carlos Baltazar; por los felinos, el de la honra fue anotado por Brunetta.

Rayados goleó al Querétaro

En el primer partido tras la salida de Dómenec Torrent, Rayados consiguió sumar tres puntos importantes luego de golear 4 por 0 al Querétaro, quienes se quedaron con 10 jugadores.

Con uno menos, Atlas derrotó a Xolos

En el Estadio Jalisco y con un expulsado sobre la hora, Atlas sumó tres puntos más luego de derrotar a los Xolos de Tijuana con un marcador de 2 por 1.

América no vuela y Juárez suma de a tres

En otra de las sorpresas de la jornada, los Bravos de Juárez salieron con el triunfo del Estadio Ciudad de los Deportes tras derrotar al América con un marcador de 2 por 1.

Así quedó la tabla general tras la novena fecha

Cruz Azul – 22 pts. Toluca – 21 pts. Chivas – 18 pts.* Pachuca – 17 pts. Pumas – 16 pts. Atlas – 16 pts. Rayados – 13 pts. Tigres – 13 pts. América – 11 pts. Puebla – 11 pts. San Luis – 10 pts. Juárez – 10 pts. León – 10 pts.* Xolos – 9 pts. Necaxa – 9 pts. Mazatlán – 7 pts. Querétaro – 6 pts. Santos – 2 pt.

El duelo entre Chivas y León quedó pendiente y se jugará el próximo miércoles 18 de marzo.

Jornada 10 con clásicos regionales

Para la jornada número 10, lucen el Clásico Tapatío y el Clásico Regio.

Partidos del viernes 6 de marzo

Mazatlán vs León: 7 pm

Necaxa vs Pumas: 9 pm

Partidos del sábado 7 de marzo

Querétaro vs América: 5 pm

Cruz Azul vs San Luis: 5 pm

Atlas vs Chivas: 7:05 pm

Pachuca vs Puebla: 7:06 pm

Tigres vs Rayados: 9 pm

Compromisos del domingo 8 de marzo

Toluca vs Juárez: 5 pm

Xolos vs Santos: 9:06 pm

