Jorge Valdano lanza pronóstico para el Mundial 2026: Argentina, Francia o España

A poco más de 90 días del inicio del Mundial 2026, el exfutbolista argentino Jorge Valdano, campeón del mundo en México 1986, compartió su pronóstico sobre qué selecciones tienen más posibilidades de levantar la copa.

Durante su participación en un evento, el también exdelantero consideró que Argentina, Francia y España aparecen como los principales candidatos al título del próximo torneo mundial.

Jorge Valdano ve a Argentina, Francia y España como favoritas al Mundial 2026

Valdano explicó que Argentina podría repetir el título, aunque reconoció que ganar dos Copas del Mundo consecutivas es un reto complicado incluso para los mejores equipos.

¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? No descarto a Argentina. Ganar dos veces seguidas es difícil. Para ganar un Mundial se tienen que alinear los astros y también influye la suerte.

El exfutbolista también mencionó a Francia como uno de los equipos con mayor mérito para competir por el campeonato. Recordó que la selección francesa fue campeona hace dos mundiales y subcampeona en el último, por lo que considera que llegará fuerte al torneo. Valdano destacó, además, que Kylian Mbappé podría llegar en uno de los mejores momentos de su carrera, lo que reforzaría las aspiraciones del equipo francés en el Mundial 2026.

En cuanto a España, el argentino explicó que la selección tiene una fortaleza especial en el medio campo, una zona que podría ser clave durante el torneo. Según dijo, los centrocampistas serán determinantes, especialmente por las condiciones climáticas en las que se disputarán algunos partidos del Mundial.

Valdano compara el talento de Messi y Cristiano Ronaldo

Durante la conversación, Jorge Valdano también fue cuestionado sobre si un genio del futbol nace o se hace. Por ello, comparó a dos de las mayores figuras del deporte.

“Si el genio nace, Lionel Messi; si el genio se hace, Cristiano Ronaldo. Messi nació con todo puesto, mientras que Ronaldo es un genio trabajado”, explicó.

