FIFA y Protección Civil revisan el Estadio Azteca, Akron y BBVA a 98 días del Mundial 2026

CNPC y FIFA revisan Azteca, Akron y BBVA a 98 días del Mundial 2026. Fotos: CNPC

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a 98 días de su inauguración. Por ello, este jueves 5 de marzo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y elementos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) realizaron recorridos en los estadios que serán mundialistas: Azteca, Akron y BBVA.

Supervisión especial en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca, el cual será tres veces mundialista, fue parte de los recorridos realizados por Protección Civil. Sin embargo, en el inmueble de la Ciudad de México, además del personal de la FIFA, también estuvieron presentes personal de la Defensa, Secretaría de Marina (Semar), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El recorrido, según lo mencionado, formó parte de los protocolos de seguridad de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula luce retrasado en su remodelación a 98 días para la inauguración del Mundial 2026 y a 23 días para el enfrentamiento entre México y Portugal.

Estadio Akron fue supervisado

El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, también fue inspeccionado la tarde de este jueves. Junto al personal de la CNPC y de los representantes de la FIFA, elementos de Protección Civil de Jalisco estuvieron presentes durante los recorridos.

Estadio BBVA completó los recorridos de PC y FIFA

Por último, el Estadio BBVA, hogar de los Rayados del Monterrey, completó la inspección de los estadios mundialistas dentro de territorio mexicano. Al igual que en el caso de Jalisco, elementos de Protección Civil de Nuevo León acompañaron los recorridos, en busca de preparar al inmueble en materia de seguridad.

De esta manera, mientras más se acerca el inicio del Mundial 2026, los protocolos de seguridad y de revisión comienzan a fortalecerse para garantizar la seguridad en las tres sedes.

