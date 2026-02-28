¡Lista la final del Abierto Mexicano Telcel! Frances Tiafoe y Flavio Cobolli pelearán por el título

GENERANDO AUDIO...

Se definió la final del Abierto Mexicano Telcel

Se definió la final del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026, luego de que Flavio Cobolli se metiera hasta la última instancia del certamen al superar a Miomir Kecmanovic; mientras que en la otra llave, en un duelo de estadounidenses, Frances Tiafoe se impuso a Brandon Nakashima en tres sets.

La final se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, donde se conocerá al nuevo campeón del certamen. Ninguno de los dos ha ganado el Guaje de Plata en sus respectivas carreras profesionales. Por lo que promete que será un compromiso emocionante de principio a fin. Lee la crónica completa aquí…

