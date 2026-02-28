México al podio: gana plata en la final de equipo mixto de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

GENERANDO AUDIO...

México subió al podio junto con Canadá y China. Foto: @COM_Mexico

El equipo mixto 3M y 10M, integrado por Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars, obtuvo la medalla de plata para México en la final de este viernes en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026.

A través de su cuenta de X, el Comité Olímpico Mexicano informó de la hazaña de los jóvenes clavadistas, quienes obtuvieron 460.85 puntos.

“Plata para nuestro equipo en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026 en Equipo Mixto 3m y 10m, Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars brillaron con 460.85 puntos para darle otra alegría a nuestro país”, destacó el comité de la primera medalla para México en esta competencia.

¿Cómo quedó la Final equipo mixto 3m y 10m de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026?

Durante la final equipo mixto 3m y 10m de la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, precisamente fue el representativo de Canadá el que se quedó con la medalla de bronce al obtener 448.80 puntos.

El equipo mexicano fue superado por China, que se llevó la medalla de oro con 469.40 puntos, una diferencia de apenas 8.55 unidades.

¿Qué sigue para los clavadistas mexicanos?

La mañana del sábado, Osmar Olvera y Juan Celaya harán equipo para la final del trampolín 3m sincronizado donde buscarán una medalla en la final.

Más tarde, a las 11:30 horas, Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez competirán en la final de la plataforma 10m sincronizados.

Mientras que Aranza Vázquez terminó en el quinto lugar en las preliminares del trampolín 3 metros con un total de 301.95 puntos, asegurando su lugar en la final.

Por su parte, Fernanda García fue octava con 285.55 unidades y México tendrá dos representantes en esta final que se disputará el sábado 28 de febrero.

¿Cómo queda el calendario y horarios de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026?

Sábado 28 de febrero

Final 3m sincronizado masculino a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado femenil a las 11:30 horas

Final 3m femenil a las 15:30 horas

Final 10m masculino a las 18:30 horas

Domingo 1 de marzo

Final 3m sincronizado femenil a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado masculino a las 11:30 horas

Final 10m femenil a las 15:30 horas

Final 3m masculino a las 18:00 horas

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.