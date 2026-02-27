El Estadio Azteca se transforma rumbo al Mundial 2026; instalan nueva cubierta roja

GENERANDO AUDIO...

Instalan membrana roja en el Estadio Azteca. Foto: Getty Images

El proceso de modernización del Estadio Azteca avanza a paso firme rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en los últimos días comenzaron a colocarse los primeros segmentos de la nueva cubierta exterior en la parte más alta del inmueble, una intervención que ya es visible desde distintos puntos de la Ciudad de México y que forma parte del plan integral de adecuación para cumplir con los lineamientos técnicos exigidos por FIFA.

Las labores se concentran en la zona superior del estadio, donde se instala el recubrimiento que rodeará la fachada. Desde la presentación oficial del proyecto, los renders contemplaban este elemento en tono rojo, por lo que la ejecución actual confirma que el diseño anunciado se mantiene, esta cubierta no solo responde a una cuestión estética, sino también estructural y funcional de cara al torneo internacional.

¿Qué es la membrana roja que están colocando?

Aunque en redes sociales algunos usuarios la han calificado como “lonas”, el material que se instala en el Coloso de Santa Úrsula es ETFE (Etileno TetraFluoroEtileno), una película plástica de alta resistencia desarrollada originalmente por DuPont.

Se trata de un material ligero, flexible y altamente duradero, capaz de soportar fuertes vientos, lluvias intensas y exposición prolongada a la radiación solar sin deteriorarse con facilidad.

El ETFE es ampliamente utilizado en estadios de primer nivel en el mundo, recintos como el SoFi Stadium en Los Ángeles, el Allianz Arena en Múnich o el San Mamés en Bilbao han incorporado este tipo de tecnología en sus estructuras. Su función va más allá de lo decorativo, permite modular la entrada de luz natural, protege contra las inclemencias del clima y aporta una imagen moderna e icónica al inmueble.

En el caso del Estadio Azteca, esta membrana también será parte clave de la nueva fachada donde se integrará la identidad del patrocinador principal, que será Banorte, como parte de la renovación comercial del recinto.

Así avanzan las obras rumbo a la reinauguración

A poco más de un mes del partido de reinauguración ante la selección de Portugal, las obras continúan tanto en el exterior como en el interior del inmueble.

En las gradas ya se observan nuevas butacas instaladas, mientras que los palcos y suites presentan acabados renovados. El túnel hacia vestidores fue reubicado y el terreno de juego contará con pasto híbrido, 95% natural y 5% sintético, además de un sistema moderno de drenaje.

Sin embargo, la parte exterior es la que más ha llamado la atención y generado debate en redes sociales, donde algunos cuestionan si los trabajos estarán concluidos a tiempo para el Mundial. Pese a ello, la instalación del techo y de la membrana avanza de manera progresiva, en lo que representa una de las fases más visibles del proyecto.

¿Qué falta para que el Azteca esté listo?

De cara al partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio, aún restan algunos trabajos clave, entre ellos se encuentran la instalación de iluminación LED en fachadas y zonas de hospitalidad, la colocación de nuevas pantallas en puntos estratégicos, señalización interna y externa, así como la conclusión de detalles en áreas de prensa y vestidores.

También continúa la adecuación del entorno urbano, con mejoras en movilidad y accesos en la zona sur de la capital, incluyendo trabajos en el CETRAM Huipulco, andadores peatonales y conexiones de transporte público.

El Estadio Azteca se encamina así a una transformación histórica que lo convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo.

