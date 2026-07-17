Los increíbles anillos de campeón que recibirá el equipo ganador de la final del Mundial 2026

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El ganador de Copa del Mundo recibirá anillos de campeón Foto: Reuters



La FIFA anunció que la selección ganadora del Mundial 2026 recibirá anillos de campeón, siguiendo la tradición de las ligas deportivas de Estados Unidos como la NFL o la NBA. La gran final entre Argentina y España se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en Nueva York.

Esta será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que se entregarán a los jugadores, además de la copa y las medallas.

¡El campeón del Mundial 2026 también recibirá anillos personalizados por primera vez en FIFA! 💍🏆🌍 https://t.co/Ei1tPTRBSt — Claro Sports (@ClaroSports) July 17, 2026

Por primera vez en la historia, habrá anillos para el campeón del Mundial 2026

El máximo organismo rector del futbol ha informado que la selección ganadora de esta edición de la justa mundialista recibirá un anillo conmemorativo, adoptando así una identidad que es característica de las ligas deportivas estadounidenses.

Estos anillos se entregarán provisionalmente en la ceremonia de premiación y, posteriormente, se realizarán anillos con las medidas de los jugadores para ser entregados a cada uno de ellos.

Asimismo, se dio a conocer que se confeccionarán solo 2026 piezas, conmemorando el año en que se celebró el torneo, siendo 30 de estas destinadas a los jugadores.

Las otras 1,996 piezas serán puestas a la venta con su licencia oficial, para que los fanáticos puedan obtener una pieza única de la Copa del Mundo.

¿Cómo es el anillo de campeón de la FIFA?

En las imágenes compartidas por la FIFA se puede ver el diseño de este anillo, el cual es de color dorado. En una de sus caras muestra la imagen del trofeo del Mundial.

En la otra cara se personaliza con elementos que reflejen la identidad de la selección campeona; cada pieza está numerada y contará con su certificado de autenticidad.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La selección de Argentina llegó a la final al derrotar a Inglaterra por 2 goles a 1, mientras que España neutralizó a la favorita Francia y logró su pase al partido por la copa.

La final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York y está programada para las 13:00 horas. Cabe mencionar que una ceremonia de clausura y un show de medio tiempo también se vivirán ese día.

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