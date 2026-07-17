FIFA evalúa posibles sanciones a Argentina por mostrar pancarta de las Malvinas tras el triunfo sobre Inglaterra

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FIFA evalúa posible sanción para la Selección Argentina |Foto: Reuters

La Selección de Argentina enfrenta la posibilidad de sanciones para jugadores y para el equipo completo después de celebrar su victoria ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial este 15 de julio con una manta con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”.

Ante esto, un portavoz del organismo rector del fútbol explicó a Claro Sports: “Como es un procedimiento habitual, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA está evaluando actualmente los reportes del partido y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir si procede con alguna medida adicional conforme al Código Disciplinario de la FIFA”.

FIFA ANALIZA EL CASO DE LA MANTA DE ARGENTINA🚨



La FIFA respondió a Claro Sports que el Comité Disciplinario independiente ya revisa los reportes del partido y las circunstancias relacionadas con la manta mostrada por Argentina. 👀 pic.twitter.com/QSBTJbB075 — Claro Sports (@ClaroSports) July 17, 2026

Selección Argentina enfrenta la posibilidad de sanciones

La selección albiceleste, comandada por Lionel Messi, logró remontar el marcador de 1-0 en los minutos finales del partido, logrando así que el equipo argentino llegara a una final más del Mundial.

Pero durante la celebración, algunos jugadores desplegaron una manta con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, lo que representa una posible falta al Código Disciplinario de la FIFA.

En este se establece la prohibición del uso de eventos deportivos para manifestaciones de carácter político, religioso o reivindicativo, por lo que tampoco se permite la exhibición de pancartas, banderas o lemas de índole política durante los encuentros.

Las sanciones que podrían enfrentar los jugadores o la selección van desde advertencias y multas económicas hasta suspensiones en partidos internacionales. Sin embargo, el organismo no ha confirmado ninguna sanción y aseguró que sigue evaluando el caso.

Reacción del gobierno de Malvinas

Tras las celebraciones de la selección de Argentina, el gobierno de las Islas Malvinas, o Islas Falkland, mostró su desacuerdo con lo hecho por los futbolistas argentinos a través de un comunicado en sus redes sociales.

The #FalklandIslands Legislative Assembly has written to @FIFAcom following the display of political messaging by the Argentina team after last night's semi-final. Politics has no place in sport..#WorldCup pic.twitter.com/ooNoiWFAxD — Falkland Islands Legislative Assembly (@FIAssembly) July 16, 2026

En este hacen un llamado a la FIFA para tomar acciones, asegurando que este comportamiento ya se ha visto en el pasado, como durante el partido contra Egipto, donde existieron cánticos referentes a las islas, o en 2014, cuando sucedió algo parecido y la AFA fue sancionada con una multa de 20,000 libras por el máximo organismo de futbol.

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