¡Máquina imparable! Cruz Azul golea al Atlético de San Luis y sigue de líder

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul gana al San Luis | Imago 7

La Máquina de Cruz Azul venció 3-0 a Atlético de San Luis, la tarde de este sábado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en partido correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026, por lo que mantiene el liderato en la tabla general. Apenas iniciado el partido, los visitantes intentaron sorprender a Andrés Gudiño, Óscar Macías mando pase a profundidad, pero Sébastien Salles-Lamonge estaba en fuera de lugar.

A los 15 minutos, los dirigidos por Nicolás Larcamon se adelantaron en el marcador 1-0, tras un gol de Agustín Palavecino con un remate de pierna derecha desde el centro del área. Tres minutos después, Cruz Azul intentó volver a tocar a la puerta del guardameta Andrés Sánchez, pero Agustín Palavecino falló el remate de media distancia, mandando el balón por encima del arco.

Te puede interesar: