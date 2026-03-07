Profeco endurece operativos rumbo al Mundial 2026: revisa más de 9 mil productos
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este sábado que, del 16 de febrero a la fecha, monitoreó 9 mil 763 productos, se hicieron 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación rumbo al Mundial de 2026. Asimismo, se habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx para interponer quejas o denuncias.
Como parte de las acciones que el Gobierno de México lleva a cabo en el marco del Mundial Social, la Profeco ha visitado establecimientos, como hoteles y restaurantes, a través del programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”.
Profeco anuncia avances por operativo rumbo al Mundial 2026
Desde el pasado 16 de febrero, personal de la Procuraduría ha monitoreado 9 mil 763 productos, ha hecho 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación a tiendas de artículos deportivos y souvenires en:
- Hoteles
- Agencias de viajes
- Servicios de transporte en general
- Arrendadoras de vehículos
- Centros de apuestas
- Restaurantes
- Bares
- cantinas
Asimismo, se colocaron 6 mil 294 preciadores y mil 362 decálogos con los derechos de las y los consumidores, y ha brindado 560 asesorías a las personas que la han requerido.
Siguen acciones de revisión rumbo al Mundial 2026
A menos de 100 días del Mundial 2026 la Profeco recordó que, en cualquier transacción comercial, los proveedores están obligados a informar el precio final, de forma notoria y visible, de bienes, productos o servicios que ofrezcan.
El Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social” es de carácter nacional, pero las acciones se intensifican en las entidades por donde pasa el trofeo del Mundial 2026, desde el 28 de febrero y hasta el próximo 8 de junio en:
- Jalisco
- Guanajuato
- Veracruz
- Chihuahua
- Querétaro
- Nuevo León
- Puebla
- Quintana Roo
- Yucatán
- Ciudad de México.
Las acciones focalizadas se mantendrán en los “Fan Fest México” oficiales del Mundial 2026 que se desarrollarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde habrá pantallas gigantes durante los partidos, conciertos y actividades gratuitas.
Para atender las denuncias y quejas de las personas consumidoras relacionadas con el Mundial, la Profeco recuerda también que habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx.
También pone a disposición de las y los consumidores, sus canales oficiales:
- Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722
- Redes sociales:
- X: @Profeco y @AtencionProfeco
- Facebook ProfecoOficial
- Correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx
