Profeco endurece operativos rumbo al Mundial 2026: revisa más de 9 mil productos

GENERANDO AUDIO...

Profeco presenta avances del operativo por el Mundial 2026 | Foto: X (@Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este sábado que, del 16 de febrero a la fecha, monitoreó 9 mil 763 productos, se hicieron 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación rumbo al Mundial de 2026. Asimismo, se habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx para interponer quejas o denuncias.

Como parte de las acciones que el Gobierno de México lleva a cabo en el marco del Mundial Social, la Profeco ha visitado establecimientos, como hoteles y restaurantes, a través del programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”.

Profeco anuncia avances por operativo rumbo al Mundial 2026

Desde el pasado 16 de febrero, personal de la Procuraduría ha monitoreado 9 mil 763 productos, ha hecho 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación a tiendas de artículos deportivos y souvenires en:

Hoteles

Agencias de viajes

Servicios de transporte en general

Arrendadoras de vehículos

Centros de apuestas

Restaurantes

Bares

cantinas

Asimismo, se colocaron 6 mil 294 preciadores y mil 362 decálogos con los derechos de las y los consumidores, y ha brindado 560 asesorías a las personas que la han requerido.

Siguen acciones de revisión rumbo al Mundial 2026

A menos de 100 días del Mundial 2026 la Profeco recordó que, en cualquier transacción comercial, los proveedores están obligados a informar el precio final, de forma notoria y visible, de bienes, productos o servicios que ofrezcan.

El Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social” es de carácter nacional, pero las acciones se intensifican en las entidades por donde pasa el trofeo del Mundial 2026, desde el 28 de febrero y hasta el próximo 8 de junio en:

Jalisco

Guanajuato

Veracruz

Chihuahua

Querétaro

Nuevo León

Puebla

Quintana Roo

Yucatán

Ciudad de México.

Las acciones focalizadas se mantendrán en los “Fan Fest México” oficiales del Mundial 2026 que se desarrollarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde habrá pantallas gigantes durante los partidos, conciertos y actividades gratuitas.

Para atender las denuncias y quejas de las personas consumidoras relacionadas con el Mundial, la Profeco recuerda también que habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx.

También pone a disposición de las y los consumidores, sus canales oficiales:

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

Redes sociales: X: @Profeco y @AtencionProfeco Facebook ProfecoOficial

Correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.