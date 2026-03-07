Próximos partidos

Profeco endurece operativos rumbo al Mundial 2026: revisa más de 9 mil productos

| 14:18 | Alfredo Narváez | Profeco
Profeco presenta avances del operativo por el Mundial 2026
Profeco presenta avances del operativo por el Mundial 2026 | Foto: X (@Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este sábado que, del 16 de febrero a la fecha, monitoreó 9 mil 763 productos, se hicieron 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación rumbo al Mundial de 2026. Asimismo, se habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx para interponer quejas o denuncias.

Como parte de las acciones que el Gobierno de México lleva a cabo en el marco del Mundial Social, la Profeco ha visitado establecimientos, como hoteles y restaurantes, a través del programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”.

Profeco anuncia avances por operativo rumbo al Mundial 2026

Desde el pasado 16 de febrero, personal de la Procuraduría ha monitoreado 9 mil 763 productos, ha hecho 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación a tiendas de artículos deportivos y souvenires en:

  • Hoteles
  • Agencias de viajes
  • Servicios de transporte en general
  • Arrendadoras de vehículos
  • Centros de apuestas
  • Restaurantes
  • Bares
  • cantinas

Asimismo, se colocaron 6 mil 294 preciadores y mil 362 decálogos con los derechos de las y los consumidores, y ha brindado 560 asesorías a las personas que la han requerido.

Siguen acciones de revisión rumbo al Mundial 2026

A menos de 100 días del Mundial 2026 la Profeco recordó que, en cualquier transacción comercial, los proveedores están obligados a informar el precio final, de forma notoria y visible, de bienes, productos o servicios que ofrezcan.

El Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social” es de carácter nacional, pero las acciones se intensifican en las entidades por donde pasa el trofeo del Mundial 2026, desde el 28 de febrero y hasta el próximo 8 de junio en:

  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Veracruz
  • Chihuahua
  • Querétaro
  • Nuevo León
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • Yucatán
  • Ciudad de México.

Las acciones focalizadas se mantendrán en los “Fan Fest México” oficiales del Mundial 2026 que se desarrollarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde habrá pantallas gigantes durante los partidos, conciertos y actividades gratuitas.

Para atender las denuncias y quejas de las personas consumidoras relacionadas con el Mundial, la Profeco recuerda también que habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx.

También pone a disposición de las y los consumidores, sus canales oficiales:

  • Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722
  • Redes sociales:
    • X: @Profeco y @AtencionProfeco
    • Facebook ProfecoOficial
  • Correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx

