Maratón de la CDMX Telcel 2026: rutas, horarios y todo lo que debes saber

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Maratón de la CDMX Telcel 2026.

El Maratón CDMX Telcel celebrará su edición 43 este domingo 30 de agosto, con la participación de alrededor de 30 mil corredores, quienes completarán los 42.195 kilómetros desde Ciudad Universitaria hasta el Centro Histórico.

El primer contingente partirá a las 05:45 horas, mientras que el último bloque tiene programado iniciar a las 06:30. Y aquí en Unotv.com te diremos todos los detalles sobre la ruta, los horarios y todo lo que necesitas saber.

❗️MARATÓN CDMX 2026 LISTO



Sale de CU y llega al Zócalo este 30 de agosto 🏃‍♂️🏅🔥⏰👀 #MaratónCDMX https://t.co/S6DQCqWApN — Claro Sports (@ClaroSports) August 28, 2026

Horarios de salida

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: arranque a partir de las 05:45 hrs.

arranque a partir de las 05:45 hrs. Bloque Elite Femenil: 05:50 hrs.

05:50 hrs. Bloque Elite Varonil: 06:00 hrs.

06:00 hrs. Bloque A: arranque a partir de las 06:00 hrs.

arranque a partir de las 06:00 hrs. Bloque B: arranque a partir de las 06:15 hrs.

arranque a partir de las 06:15 hrs. Bloque C: arranque a partir de las 06:30 hrs.

¿Cuál es la ruta?

Tramo inicial (km 0 a 15, aproximadamente): la ruta inicia sobre Av. Insurgentes Sur y avanza hacia el norte. Durante este primer tramo, los corredores recorrerán una de lasprincipales vialidades de la Ciudad de México, pasando por distintos puntos de la zona sur yponiente hasta acercarse a la zona de Chapultepec.

Bosque de Chapultepec (km 15 a 21, aproximadamente): el recorrido continúa hacia la zona del Bosque de Chapultepec, bordeando y atravesando parte de sus principales vialidades y áreas verdes. En este tramo se alcanza el medio maratón, alrededor del kilómetro 21.

Circuito Polanco (km 21 a 30, aproximadamente): después de completar la primera mitad de la carrera, la ruta se dirige hacia la zona de Polanco, para posteriormente comenzar el trayecto de regreso hacia el centro de la ciudad.

Paseo de la Reforma (km 30 a 37.5, aproximadamente): el recorrido se incorpora a Paseo de la Reforma en dirección al Centro Histórico. En este tramo, los corredores pasarán por algunos de los principales monumentos y puntos de referencia de la avenida, además de encontrar distintos puntos de abastecimiento.

Centro Histórico y meta (km 38 a 42.195, aproximadamente): en la parte final, la ruta se dirige hacia el Centro Histórico a través de sus principales calles, avanzando hasta alcanzar el Zócalo capitalino, donde estará ubicada la meta.

Calles cerradas por el Maratón de la CDMX 2026

Algunas vialidades permanecerán cerradas por el maratón, te compartimos algunas alternativas viales.

Calles cerradas

Avenida de los Insurgentes

Glorieta de los Insurgentes

Avenida Oaxaca

Avenida Nuevo León

Avenida Sonora

Avenida Chapultepec

Florencia

Avenida Paseo de la Reforma

Calzada Mahatma Gandhi

Calzada Chivatito

Julio Verne

Luis G. Urbina

Avenida Emilio Castelar

Avenida Presidente Masaryk

Avenida Moliere

Avenida Ejército Nacional

Thiers

Darwin

Campos Elíseos

Ignacio Ramírez

Plaza de la República

Avenida Juárez

Francisco I. Madero

Bolívar

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Por esto, puedes tomar vías alternas como:

Periférico

Avenida Aztecas

Tlalpan

Río Churubusco

División del Norte

Eje 3 Oriente

Viaducto Miguel Alemán

Oceanía

Legaria

Marina Nacional

Circuito Interior

Entrega de kits

Mencionar que los kits para los corredores ya se comenzaron a entregar desde el jueves 27 de agosto, pero aún podrás asistir este viernes 28 de agosto de 10:00 a 20:00 horas o el sábado 29 de agosto de 2026 de 08:00 a 16:00 horas.

El lugar de la entrega del kit será en el World Trade Center Ciudad de México, Salón Mexica.

¿Dónde ver en vivo el Maratón de la CDMX 2026?

El Maratón CDMX Telcel 2026 se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports y su canal oficial de YouTube. La cobertura está programada para comenzar desde las 05:45 horas, tiempo del centro de México.

Claro Sports ha llevado la transmisión del Maratón de la CDMX mediante sus plataformas digitales en ediciones anteriores y repetirá la cobertura para 2026.

¿De cuánto son los premios del Maratón de la CDMX 2026? Lugares y montos

La bolsa para los ocho primeros puestos absolutos será la misma en las ramas varonil y femenil. Los montos en dólares serán cubiertos en moneda nacional al tipo de cambio correspondiente, mientras que los tres integrantes del podio también recibirán un reloj Garmin.

Primer lugar: 50 mil dólares + reloj Garmin.

50 mil dólares + reloj Garmin. Segundo lugar: 20 mil dólares + reloj Garmin.

20 mil dólares + reloj Garmin. Tercer lugar: 10 mil dólares + reloj Garmin.

10 mil dólares + reloj Garmin. Cuarto lugar: 6 mil 562 dólares.

6 mil 562 dólares. Quinto lugar: 4 mil 949 dólares.

4 mil 949 dólares. Sexto lugar: 3 mil 281 dólares.

3 mil 281 dólares. Séptimo lugar: dos mil dólares.

dos mil dólares. Octavo lugar: mil 344 dólares.

mil 344 dólares. Categorías por edad: 12 mil pesos al primero, ocho mil al segundo y cinco mil al tercero, además de reloj Garmin para cada integrante del podio.

12 mil pesos al primero, ocho mil al segundo y cinco mil al tercero, además de reloj Garmin para cada integrante del podio. Discapacidad motriz y discapacidad visual: 61 mil pesos al primero, 37 mil al segundo y 18 mil al tercero, además de reloj Garmin.

61 mil pesos al primero, 37 mil al segundo y 18 mil al tercero, además de reloj Garmin. Bono por récord histórico: 550 mil pesos para quien mejore el registro de 2:08:23 en la rama varonil o 2:25:04 en la femenil.

550 mil pesos para quien mejore el registro de 2:08:23 en la rama varonil o 2:25:04 en la femenil. Primer mexicano o mexicana dentro del top 3 absoluto: bono de 200 mil pesos.

bono de 200 mil pesos. Premios especiales para mexicanos: 50 mil pesos para el primero, 40 mil para el segundo y 30 mil para el tercero de cada rama, sujetos a los criterios establecidos en la convocatoria.

Los premios y bonos están sujetos a las retenciones establecidas por la convocatoria, además de los controles antidopaje correspondientes para los atletas que terminen en las posiciones contempladas por la premiación.

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