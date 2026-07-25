Medallero de los Juegos Centroamericanos en vivo: ¿Quién ganó medalla hoy en Santo Domingo 2026?

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La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe comienza a dejar la suma de medallas

Medallero de Santo Domingo 2026. | @conadeoficial

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzaron con actividad en varios escenarios y con la entrega de las primeras medallas. Las delegaciones ya suman resultados en distintas disciplinas, mientras sus atletas buscan colocar a sus países en las primeras posiciones del medallero.

El arranque de la competencia marcó el inicio de la disputa por los metales y permitió observar a varios de los representantes llamados a tener protagonismo durante la justa regional. Cada prueba empieza a definir el rumbo de una clasificación general que se actualizará conforme avancen las jornadas. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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