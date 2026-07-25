Próximos partidos

Medallero de los Juegos Centroamericanos en vivo: ¿Quién ganó medalla hoy en Santo Domingo 2026?

| 13:30 | Jorge Marrón | Claro Sports

La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe comienza a dejar la suma de medallas

Medallero | @conadeoficial
Medallero de Santo Domingo 2026. | @conadeoficial

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzaron con actividad en varios escenarios y con la entrega de las primeras medallas. Las delegaciones ya suman resultados en distintas disciplinas, mientras sus atletas buscan colocar a sus países en las primeras posiciones del medallero.

El arranque de la competencia marcó el inicio de la disputa por los metales y permitió observar a varios de los representantes llamados a tener protagonismo durante la justa regional. Cada prueba empieza a definir el rumbo de una clasificación general que se actualizará conforme avancen las jornadas. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR:

Melissa Márquez y Aylin Ibarra le dan a México el primer oro en los Juegos Centroamericanos 2026

Deportes

Melissa Márquez y Aylin Ibarra le dan a México el primer oro en los Juegos Centroamericanos 2026

¡Histórico! Isaac del Toro asegura un lugar en el podio del Tour de Francia 2026

Deportes

¡Histórico! Isaac del Toro asegura un lugar en el podio del Tour de Francia 2026

América deja escapar la victoria y Atlante rescata el empate en el Estadio Azteca

Deportes

América deja escapar la victoria y Atlante rescata el empate en el Estadio Azteca