¡Histórico! Isaac del Toro asegura un lugar en el podio del Tour de Francia 2026

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Isaac del Toro. Foto: AFP.

Isaac del Toro aseguró el podio del Tour de Francia 2026 al conservar el tercer lugar de la clasificación general tras disputar la etapa 20, penúltima de la competencia, resultado con el que se convirtió en el primer mexicano en garantizar un lugar entre los tres mejores de la prueba antes del recorrido final hacia París.

¡HISTÓRICO ISAAC DEL TORO! 🇲🇽



El mexicano prácticamente aseguró el podio en el Tour de France 🔥



Gran momento que nos regalaron Pogacar y Torito al terminar la etapa 20 ❤️ pic.twitter.com/zK28nVpIcV — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 25, 2026

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG terminó quinto en la jornada de alta montaña, suficiente para mantener su ventaja en la clasificación general.

Isaac del Toro asegura el podio del Tour de Francia 2026

La vigésima etapa del Tour de Francia se disputó entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez, considerada una de las jornadas más exigentes de la edición 2026 por su recorrido de montaña con varios puertos de alta categoría.

En ese escenario, Isaac del Toro completó la etapa en la quinta posición, con lo que logró conservar el tercer puesto de la competencia.

¡ISAAC DEL TORO ASEGURA EL PODIO DEL TOUR DE FRANCIA!🇲🇽🚴‍♂️



El mexicano sigue escribiendo una de las páginas más grandes en la historia del deporte nacional. Tras 20 etapas de entrega, valentía y resistencia frente a la élite del ciclismo mundial, aseguró un lugar entre los tres… pic.twitter.com/dHub0eSsTr — Claro Sports (@ClaroSports) July 25, 2026

El resultado dejó definida su presencia en el podio, ya que la etapa 21 hacia los Campos Elíseos tradicionalmente no modifica la clasificación general entre los primeros lugares salvo incidentes extraordinarios.

El ganador de la etapa fue el ecuatoriano Richard Carapaz, mientras que Tadej Pogačar conservó el liderato general y quedó a un paso de conquistar un nuevo título del Tour de Francia.

Isaac del Toro logra un resultado inédito para México

Con este desempeño, Isaac del Toro consiguió un resultado sin precedente para el ciclismo mexicano en el Tour de Francia.

Hasta esta edición, ningún representante de México había asegurado un lugar en el podio de la clasificación general de la carrera más importante del calendario internacional.

El ciclista bajacaliforniano había llegado a la etapa reina ubicado en la tercera posición, con ventaja sobre el francés Paul Seixas, quien buscaba arrebatarle el último lugar del podio. Sin embargo, Del Toro logró mantener la diferencia durante los ascensos finales y confirmó su permanencia entre los tres mejores de la competencia.

Además de sostener el tercer lugar de la clasificación general, el mexicano conservó el maillot blanco que distingue al mejor ciclista joven del Tour de Francia.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 20

Después de la penúltima jornada, los primeros lugares de la clasificación general quedaron encabezados por:

Tadej Pogačar

Remco Evenepoel

Isaac del Toro

Con esa clasificación, el mexicano llegará a la etapa 21 con el podio prácticamente asegurado, ya que el recorrido final entre Thoiry y los Campos Elíseos suele disputarse sin ataques entre los aspirantes a la clasificación general.

La etapa 21 definirá el cierre del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 concluirá este domingo con la etapa 21, que finalizará en los Campos Elíseos de París.

Se trata de un recorrido predominantemente llano, tradicionalmente reservado para los velocistas, mientras que los líderes de la clasificación general suelen mantener las posiciones obtenidas en las jornadas de montaña.

Con ello, Isaac del Toro se encamina a cerrar la competencia en el tercer lugar general y a convertirse oficialmente en el primer mexicano que sube al podio del Tour de Francia.

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