Medallero Milano Cortina 2026, en vivo de los Juegos Olímpicos de Invierno

GENERANDO AUDIO...

Medallero Milano Cortina en vivo |Reuters

La actividad del sábado 7 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llegó a su fin y dejó las primeras medallas doradas de la justa invernal.

En total se entregaron cinco preseas de oro durante la jornada. El primer campeón del día fue Franjo von Allmen, quien se quedó con el título en el descenso varonil del esquí alpino. Posteriormente, Suecia firmó un destacado 1-2 en el esquiatlón femenil 10 km + 10 km gracias a las actuaciones de Frida Karlsson y Ebba Andersson.

Japón también dominó su disciplina al conquistar oro y plata en snowboard, con Kimura Kira y Kimata Ryoma liderando el podio.

Una de las grandes protagonistas del día fue la italiana Francesca Lollobrigida, quien se adjudicó la medalla de oro en los 3000 metros de patinaje de velocidad con récord olímpico. Por su parte, Anna Strøm se impuso en el salto de esquí trampolín normal femenil para otorgarle a Noruega su primera medalla dorada de estos Juegos Olímpicos.

CHECA EL MEDALLERO AQUÍ

Te puede interesar: