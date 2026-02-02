Patriots vs Seahawks: quién es el favorito de la inteligencia artificial para ganar el Super Bowl LX

GENERANDO AUDIO...

Seahawks vs Patriots en el Super Bowl LX. Foto: AFP/Getty Images

El Super Bowl LX promete ser uno de los duelos más atractivos de los últimos años, New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan nuevamente en el partido más importante de la NFL, reeditando una rivalidad que marcó época y que ahora vuelve a estar en el centro de la conversación gracias a las predicciones de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo con diversos modelos de simulación y análisis predictivo, los Seattle Seahawks parten como favoritos para levantar el trofeo Vince Lombardi. Los algoritmos, que analizan miles de escenarios a partir de estadísticas avanzadas, rendimiento reciente, eficiencia ofensiva y defensiva, así como tendencias en playoffs, otorgan a Seattle una probabilidad de victoria ligeramente superior, que ronda entre el 55 y 65 por ciento.

¿Por qué la IA favorece a los Seahawks?

Uno de los factores clave es el equilibrio del equipo, Los Seahawks han mostrado una ofensiva consistente, capaz de generar jugadas explosivas sin depender de un solo jugador, además de una defensa que ha sido especialmente efectiva en momentos de alta presión, los modelos destacan su capacidad para provocar pérdidas de balón y limitar las oportunidades del rival en zona roja.

Otro punto que juega a favor de Seattle es su rendimiento en partidos cerrados, según las simulaciones, los Seahawks tienen mejores probabilidades de imponerse en escenarios de marcador apretado, especialmente cuando el juego se define en el último cuarto.

Aunque no son los favoritos para la IA, los New England Patriots están lejos de ser descartados, los modelos reconocen que su fortaleza radica en la disciplina táctica, el control del reloj y la capacidad para ajustar su estrategia conforme avanza el partido.

En distintos escenarios simulados, New England logra inclinar la balanza cuando consigue tomar ventaja temprana o forzar errores del rival. La IA también señala que, si los Patriots llegan al medio tiempo con ventaja, sus probabilidades de victoria aumentan de forma considerable.

Pronóstico de marcador y tendencia

Las proyecciones apuntan a un partido cerrado y de pocos errores, donde las defensas tendrán un papel determinante. El marcador más recurrente en las simulaciones favorece a Seattle por una diferencia de entre 3 y 6 puntos, con un resultado estimado cercano a 28-24.

En cuanto al total de puntos, la IA sugiere un encuentro moderado en anotaciones, reflejo de dos equipos bien preparados y con planteamientos estratégicos sólidos.

¿Quién ganará según la IA?

Favorito para ganar: Seattle Seahawks



Probabilidad estimada: Ventaja ligera para Seattle



Escenario más probable: Partido cerrado, definido en los minutos finales

Los New England Patriots llegan al Super Bowl LX tras una temporada de notable resurgimiento bajo el mando del entrenador Mike Vrabel, finalizando con récord de 14-3 después de un inicio irregular y ganando su división en el Este de la AFC.

El equipo superó a Chargers, Texans y Broncos en los playoffs para clasificarse al gran juego, marcando su regreso al Super Bowl por primera vez desde 2019. Por su parte, los Seattle Seahawks también terminaron con 14-3 en la temporada regular, asegurando el primer lugar en la NFC y avanzando con un sólido desempeño tanto ofensivo como defensivo.

Seattle derrotó a los 49ers y luego venció 31-27 a los Rams en el juego por el título de la conferencia para volver a una final de la NFL por primera vez desde 2015, marcando así una esperada revancha histórica entre ambas franquicias.

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 a las 5:30 p.m. hora de la Ciudad de México (CDMX), ya que el partido inicia a las 6:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos. El encuentro se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, y contará con todos los eventos tradicionales previos, incluyendo el himno nacional y espectáculos de entretenimiento antes del kickoff.

El Super Bowl LX se perfila como un duelo intenso, donde la ejecución en los momentos clave podría pesar más que cualquier algoritmo, la IA ya dio su veredicto, pero en el emparrillado, todo puede pasar.

