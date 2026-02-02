Apuestas más locas para el Super Bowl 2026: tipo de sombrero que usará Bad Bunny y más

GENERANDO AUDIO...

Estas son las apuestas más locas por el Super Bowl LX | Fotos: AFP

El domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, cuyo medio tiempo será protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny. Los principales casinos incluyen apuestas insólitas en torno al show de medio tiempo y el propio partido en el Levi’s Stadium.

Por su parte, dos chatbots de inteligencia artificial (IA) dieron sus favoritos para ganar la edición número 60 del “Súper Tazón”, incluyendo al MVP y el marcador de la gran final para dar cierre a la temporada 2025 de la NFL.

Las apuestas más locas de Bad bunny en el Super Bowl

La casa de apuestas Codere ofrece los siguientes momios para algunas de las situaciones que podrían presentarse en el show de medio tiempo de Bad Bunny:

Primera canción interpretada por Bad Bunny Tití Me Preguntó: +120 BAILE INOLVIDABLE: +225 Mónaco: +300 ALAMBRE PURO: +330 La Mudanza: +400 NUEVA YOL: +600 DTmF: +700 Chambea: +700 Me Porto Bonito: +900 I Like It: +1400 Efecto: +1400 LO QUE LE PASÓ A HAWAII: +1400 Veo: +1400 Diles: +1700 El Apagón: +1700 ACHO PR: +1700 Después de la Playa: +1700 La Romana: +1700 Dakiti: +2200 La Santa: +2200 K-pop: +2200 La Canción: +2200 Booker T: +2200 Kemba Walker: +2200 Safaera: +2200 Where She Goes: +2200 MIA: +2200 Ojitos Lindos: +2200

Última canción interpretada por Bad Bunny DTmF: +190 EoO: +200 La Mudanza: +350 CAFe CON RON: +550 LO QUE LE PASO HAWAIi: +700 Where she goes: +750 BAILE INoLVIDABLE: +900 UN PREVIEW: +1000 El Apagón: +1100 Titi Me Pregunto: +1200 Mónaco: +1300 NO ME QUIERO CASAR: +1300 Callaita: +1800 PITORRO DE COCO: +2400 NUEVAYoL: +2400 KLOuFRENS: +2400 VOY A LLeVARTE PA PR: +2600 Diles: +2800 I Like It: +2800 Efecto: +2900 Me Porto Bonito: +3000 ALAMBRE PuA: +3400 Después de la Playa: +3400 35: +3400

¿Cuántas canciones se reproducirán durante el espectáculo del medio tiempo? Altas 11.5 : -121 Bajas 11.5 : -121

Duración de la interpretación del himno nacional por Charlie Puth Altas 119.5 segundos : -121 Bajas 119.5 segundos : -121



Por su parte, Caliente también ofrece apuestas con situaciones insólitas que podrían suscitarse el próximo 8 de febrero en el show de medio tiempo:

¿Habrá un invitado especial durante el show de medio tiempo? Cardi B: -304 J Balvin: -167 Jennifer Lopez: -121 Ricky Martin: -121 Karol G: +100 Jhayco: +150 Daddy Yankee: +180 Rosalía: +225 Dua Lipa: +250 Marc Anthony: +300 Shakira: +333 Rauw Alejandro: +350 Grupo Frontera: +700 Maluma: +700 HUNTR/X (Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo): +700 Ozuna: +900 Travis Scott: +900 Becky G: +1000 Drake: +1000 Young Miko: +1200 Residente: +1200 Pitbull: +1200 Tainy: +1600 Julieta Venegas: +2000 The Weeknd: +2200 Taylor Swift: +4000 Justin Bieber: +4000

¿Bad Bunny interpretará una canción inédita? No : -250 Sí : +170

Bad Bunny viste un vestido o falda Sí : +320 No : -556

Total de espectadores a nivel mundial del show de medio tiempo Más de 135.5 millones : -125 Menos de 135.5 millones : -112



Patriots vs Seahawks: las apuestas más locas

En términos que competen a las acciones dentro del emparrillado, Codere también ofrece algunas apuestas insolitas para el Super Bowl LX:

¿Algún jugador será expulsado por lanzar un puñetazo o pelear? No : -834 Sí : +425

¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo? Sí : +300 No : -500



Caliente también ofrece algunas apuestas locas, incluyendo si podría irse la luz en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl del 8 de febrero:

¿Se irá la luz durante el Super Bowl? Sí : +650 No : -2000

¿Qué color de Gatorade será derramado sobre el entrenador ganador? Naranja: +225 Amarillo / Verde: +250 Azul: +250 Morado: +700 Agua o transparente: +1000 Rojo o Rosa: +1100 No se derramará Gatorade: +2500



Los favoritos de la IA para el Super Bowl LX

ChatGPT, IA de Opena AI da como ganador a los Seahawks de Seattle, argumentando que las casas de apuestas tienen a los Seahawks como favoritos con alrededor de -4.5 puntos y -225 en la línea de dinero.

“Seattle terminó la temporada con un gran récord (14–3) y viene con un impulso fuerte en playoffs, incluyendo victorias dominantes en la NFC. New England ha sido sorpresa en llegar hasta aquí, y aunque tiene un histórico franquicia, es underdog según las líneas actuales”. ChatGPT

Por otro lado, aseguró que el marcador más probable es de 27-23 a favor de los Seahawks de Seattle, augurando un encuentro parejo en California.

Finalmente, ChatGPT pronostica que Sam Darnold, quarterback de Seattle, podría ser el máximo favorito a terminar el “Súper Domingo” como el MVP de la tarde.

Gemini, chatbot de Google, también tiene como favorito a los Seahawks tras mostrar un equilibrio impresionante, siendo la defensa número uno de la liga y contando con un Sam Darnold en el mejor momento de su carrera.

“Sin embargo, nunca se puede descartar a estos Patriots de Mike Vrabel, que vienen de silenciar a Denver en una final de conferencia gélida y defensiva”, de acuerdo con Gemini.

Esta inteligencia artificial aseguró que Seattle se impondrá por marcador de 27-20, dando a Patriots tres puntos menos que ChatGPT.

También piensa que Sam Darnold podría ser el MVP del Super Bowl si capitaliza el talento de sus receptores; sin embargo, también destacó que, si el partido es de corte defensivo, el jugador más valioso podría ser Devon Whiterspoon.

