México queda fuera del Clásico Mundial; Italia avanza invicto a cuartos

La novena de Benjamín Gil queda como tercer lugar del Grupo B con marca de 2-2

México queda fuera del Clásico Mundial. | IMÁGENES vía Reuters Connect

México quedó fuera del Clásico Mundial de Béisbol 2026 después de sufrir una contundente derrota 9-1 ante Italia en el Daikin Park de Houston, Texas, resultado que confirmó su eliminación del torneo con marca de 2-2 en el Grupo B. El equipo dirigido por Benjamín Gil no logró responder en el partido decisivo y terminó ampliamente superado por una selección italiana que dominó el sector con paso perfecto.

La novena europea cerró la fase de grupos invicta con récord de 4-0 y además ratificó su superioridad histórica sobre México en el torneo, al colocar su marca 3-0 en enfrentamientos directos dentro del Clásico Mundial. Italia avanzó como primer lugar del grupo y ahora enfrentará a Puerto Rico en los cuartos de final, mientras que Estados Unidos, que terminó segundo del sector, se medirá con Canadá. Para la selección mexicana, la eliminación representa un golpe fuerte tras llegar al torneo con la intención de mantener el protagonismo que había mostrado en ediciones recientes. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA

