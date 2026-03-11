América confirma lesión de Malagón: ruptura del tendón de Aquiles y dice adiós al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026. Foto: Getty Images

El Club América confirmó que su arquero, Luis Ángel Malagón, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, luego de los estudios médicos realizados tras la lesión que presentó durante el partido de la CONCACAF Champions Cup ante el Philadelphia Union la noche del martes 11 de marzo.

A través de un comunicado oficial, el club azulcrema informó el diagnóstico del guardameta mexicano y detalló el siguiente paso en su proceso médico. “El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, señaló la institución.

La lesión ocurrió durante el partido de ida de los octavos de final del torneo internacional, cuando el portero de las Águilas se desplomó sobre el césped al minuto 36 del encuentro, la jugada se originó después de que Malagón recibiera un pase retrasado de su compañero Israel Reyes e intentara salir jugando ante la presión del conjunto estadounidense.

En ese momento, el delantero Milan Iloski presionaba la salida del América, pero el arquero mexicano cayó al suelo sin contacto aparente, lo que provocó que el árbitro detuviera de inmediato el encuentro para permitir el ingreso del cuerpo médico.

Tras ser atendido por las asistencias, quedó claro que Malagón no podía continuar en el partido, por lo que fue retirado del campo en camilla mientras una toalla cubría su rostro. La escena generó preocupación tanto en el banquillo azulcrema como entre los aficionados.

Luego de la salida del guardameta titular, el técnico del América, André Jardine, decidió enviar al campo al arquero Rodolfo Cota para ocupar la portería del equipo.

La confirmación de la ruptura del tendón de Aquiles representa una baja importante para el América, ya que Malagón se había consolidado como una de las piezas clave del equipo en los últimos torneos, además de convertirse en una de las principales opciones en la portería de la Selección Mexicana de Fútbol.

¿Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial?

Por ahora, el club no ha dado a conocer un tiempo exacto de recuperación, aunque este tipo de lesiones suelen requerir varios meses de rehabilitación. El regreso del arquero dependerá de su evolución tras la cirugía y del proceso de recuperación que realice bajo la supervisión del cuerpo médico.

La ruptura del tendón de Aquiles es considerada una de las lesiones más delicadas para un futbolista profesional. El tiempo de recuperación tras una cirugía suele oscilar entre seis y nueve meses, dependiendo de la evolución del jugador y del proceso de rehabilitación.

En algunos casos, el regreso a la competencia puede tardar incluso más tiempo para garantizar que el tendón recupere fuerza y estabilidad, por lo que el retorno de Luis Ángel Malagón a las canchas dependerá del progreso que presente después de la operación.

La lesión también genera inquietud en el entorno de la Selección Mexicana de Fútbol, ya que Luis Ángel Malagón se había consolidado como uno de los principales candidatos para defender la portería del Tri en el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque todavía faltan varios meses para la justa mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, su recuperación será seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico del América como por el combinado nacional, sin embargo todo indica que sí se perderá la justa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.