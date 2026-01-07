¡Movimientos en Cruz Azul! Llega Palavecino, pero se va Ignacio Rivero

GENERANDO AUDIO...

Se va Rivero, pero llega Palavecino a Cruz Azul. Fotos: Getty

Martes movido dentro de la máquina de Cruz Azul, pues el equipo anunció dos movimientos de cara al Clausura 2026, el cual comienza este fin de semana. El sábado, a las 19 horas, los cementeros enfrentarán al Club León en el Estadio Nou Camp en la jornada 1 de este nuevo torneo de la Liga MX.

Cruz Azul anunció a Agustín Palavecino como nuevo jugador

Por medio de sus redes sociales, Cruz Azul oficializó el fichaje de Agustín Palavecino, mediocampista argentino de 29 años que llega procedente de los Rayos del Necaxa. El nuevo jugador cementero se reencuentra con Nicolás Larcamón y con José Paradela, con quienes compartió vestidor en el equipo de Aguascalientes.

Palavecino podrá debutar el próximo sábado ante León, en caso de quedar listo su registro ante la Liga MX.

Ignacio Rivero, emblema de Cruz Azul, ahora es nuevo jugador de Tijuana

De igual manera, en un movimiento que conmovió a la afición de Cruz Azul, se anunció la salida de Ignacio Rivero, uno de los capitanes del equipo. Ahora, el futbolista uruguayo de 33 años vuelve a los Xolos de Tijuana para el Clausura 2026, equipo en el que estuvo previo a su paso por la máquina.

“Nacho” Rivero deja a Cruz Azul luego de 236 partidos, 27 goles y 19 asistencias. Además, fue campeón de Liga MX, de la Copa de Campeones de la CONCACAF, de la Supercopa, así como del Campeón de Campeones.

Por su parte, nuevamente como jugador de los Xolos de Tijuana, Ignacio Rivero podría ver sus primeros minutos este viernes, en el Estadio Caliente, cuando los fronterizos reciban al América.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento